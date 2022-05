BLACK AND BECKER! - IL TENNISTA CONDANNATO A DUE ANNI E MEZZO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA È STATO RINCHIUSO IN UNA DELLE PEGGIORI PRIGIONI INGLESI, DOVE LE VIOLENZE SONO ALL’ORDINE DEL GIORNO! - IL CARCERE DI WANDSWORTH È SOVRAFFOLLATA DI DETENUTI E DI TOPI: I DETENUTI VIVONO IN CELLE FATISCENTI, E L’ABUSO DI DROGHE E I PROBLEMI DI SALUTE MENTALE SONO MOLTO COMUNI. CI SONO SOLO SEI DOCCE PER 86 CELLE. BORIS BECKER SARÀ RIUSCITO A DORMIRE LA PRIMA NOTTE? - VIDEO

Boris Becker, 54 anni, condannato pochi giorni fa a due anni e mezzo per reati fiscali, è rinchiuso in uno dei peggiori carceri dell’Inghilterra, dove le violenze sono all’ordine dei giorni e la qualità della vita molto pesante. A raccontare lo scenario è un reportage del Daily Mail.

Dopo la condanna a Londra a due anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta, Boris Becker è stato portato in cella a bordo di un furgone penitenziario. L'ex campione tedesco di tennis si era presentato in Tribunale con la compagna, Lilian de Carvalho Monteiro.

DA INCUBO— La prigione di Wandsworth, racconta il giornale inglese, è uno squallido edificio vittoriano di 170 anni, sovraffollato (oltre 1.300 persone) e infestato dai topi. I detenuti trascorrono più di 22 ore al giorno in celle fatiscenti.

Secondo il rapporto stilato da Charlie Taylor, ispettore capo delle prigioni, l'abuso di droghe e i problemi di salute mentale sono elevatissimi: un gruppo di carcerati è stato descritto mentre camminava "sbattendo le palpebre alla luce del sole" dopo più di una settimana al chiuso. E il personale della prigione ha usato la forza 1.295 volte nel periodo preso in esame, quasi quattro volte al giorno.

CONDIZIONI DISUMANE — Il Daily Mail ha raccontato nel dettaglio le prime ore di carcere di Becker. "Fonti carcerarie affermano che è probabile che la star del tennis trascorrerà fino a quindici giorni nel carcere di categoria B prima di essere spostato in un carcere di categoria C di sicurezza inferiore.

Dopo essere stato condannato alla Southwark Crown Court poco prima delle 16, Becker, con i suoi effetti personali in una sacca Puma, è stato condotto in un furgone della prigione per i 45 minuti di auto attraverso il sud di Londra fino alla prigione, a meno di due miglia dal Wimbledon's Centre Court, dove Becker ha vinto il suo primo di tre titoli a Wimbledon nel 1985 a soli 17 anni.

Dopo aver aspettato in un'area di accoglienza, è probabile che al sei volte campione del Grande Slam sia stato detto di spogliarsi e poi cercato armi o sostanze vietate. Becker sarà quindi stato intervistato per valutare il rischio di suicidio o autolesionismo, prima di essere condotto in una cella dell'E-Wing, dove soggiornano i nuovi prigionieri durante un periodo di induzione di tre giorni. Se fosse arrivato entro le 19.30 potrebbe aver avuto tempo per una doccia. In caso contrario, ha dovuto aspettare altre 24 ore. La sua prima notte al "Wanno" – come HMP Wandsworth è conosciuto dai suoi detenuti – è probabile che sia stata terrificante".

TERRORIZZATO— Il giornale ha poi riportato le testimonianze di alcuni detenuti usciti da quel carcere. Tutti hanno descritto uno stile di vita molto lontano da quello a cui Becker era abituato. Se sarà fortunato, verrà trasferito all'H-Wing, soprannominato il Ritz dai colletti bianchi rinchiusi lì. Nonostante questo, ha soltanto sei docce per 86 celle, la maggior parte delle quali ha due detenuti. L'unico modo per sopravvivere, ha detto Taylor, è tenersi lontano dai problemi. Ma sicuramente, la prima notte l'ex tennista sarà stato "terrorizzato".

