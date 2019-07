15 lug 2019 15:52

BLOW UP ALLA PERUGINA – UNA COPPIA DI TURISTI SCATTA UNA FOTO RICORDO DEL PANORAMA, MA SI ACCORGE DEL CADAVERE DI UNA DONNA: LA VITTIMA, UNA 40ENNE, NON AVEVA ADDOSSO NÉ DOCUMENTI NÉ CELLULARE E IL SUO CORPO NON PRESENTAVA SEGNI DI VIOLENZA – LA ZONA È CONOSCIUTA IN CITTÀ PER ESSERE META DI TOSSICODIPENDENTI E…