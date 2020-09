BOB ALZA IL GOMITO – FERMI TUTTI: DYLAN È TORNATO A FARE IL DJ IN RADIO: UN EPISODIO DI DUE ORE A TEMA WHISKY IN ONDA SULLA EMITTENTE SATELLITARE SIRIUS XM E ADESSO DISPONIBILE IN STREAMING SU INTERNET - OVVIAMENTE È TUTTO UN MAXI SPOT PER “HEAVEN’S DOOR”, LA SUA PERSONALE ETICHETTA DI LIQUORI ISPIRATO A UNA DELLE SUE CANZONI PIÙ FAMOSE- VIDEO

Dylan torna in radio: dj tra note e whisky

Dal “Messaggero”

Dopo un decennio e 100 episodi, Bob Dylan torna a fare il Dj sulla radio: un episodio di due ore (il doppio dell' ora solita) a tema whisky in onda sulla emittente satellitare Sirius XM e adesso disponibile in streaming sul sito web del premio Nobel, è anche un maxi spot per Heaven' s Door, la sua personale etichetta dal nome ispirato a una delle sue canzoni più famose.

È da marzo che il 79enne autore di Masters of Wars è in lockdown a causa del Coronavirus che ha cancellato le tappe del suo Never Ending Tour: per Dylan la quarantena si è rivelata produttiva con l' uscita del nuovo album, Rough and Rowdy Ways, il primo di inediti in otto anni.

Adesso la Theme Time Radio Hour: la serie in onda su SiriuxMX dal 2006 al 2009 aveva avuto un tema a puntata scelto dal cantautore di Duluth tra quelli che gli stavano più a cuore - tra i tanti, il baseball, le auto, il tempo, i presidenti - ed esplorato attraverso canzoni, poesie, digressioni e botta e risposta con ospiti come Elvis Costello, Tom Waits, Merle Haggard, Jack White e John Cusack.

«Qualcuno ha ancora una radio?», scherza stavolta il cantante senza peraltro nascondere l' interesse personale nel soggetto della puntata: «Non voglio prendervi in giro, non funzionerebbe. Dovete assaggiarlo: parla da solo. Ma abbiamo tutti pensato che sarebbe stata una buona idea fare un episodio su questo intossicante ambrato. Ci sono un sacco di canzoni con questo tema ed è stato divertente rimettere insieme la squadra». I brani a tema superalcolico prescelti sono di Van Morrison, George Jones, Thin Lizzy, Tom Waits, gli Stanley Brothers e Julie London e Frank Sinatra.

