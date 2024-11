7 nov 2024 09:03

BOCCIA GELATA! “OGGI” SCODELLA IL DOCUMENTO CHE ATTESTEREBBE L’INESISTENZA DELLA PRIMA LAUREA DELL’IMPRENDITRICE IN ECONOMIA AZIENDALE – L’ATTO LO HA FORNITO LA STESSA POMPEIANA ESPERTA CHE IL 30 OTTOBRE SCORSO HA PUBBLICATO SUI SOCIAL UNA COPIA DELLA SENTENZA DI DIVORZIO. IN ATTI DATATI 2011 E 2012, MARIA ROSARIA BOCCIA RISULTA “DIPLOMATA”. EPPURE, NELLA SUA BIO SU LINKEDIN, POI RIMOSSA, OLTRE A UNA LAUREA “TARDIVA” CONSEGUITA PRESSO UN’UNIVERSITÀ TELEMATICA NEL 2023, L’IMPRENDITRICE DI POMPEI SBANDIERAVA UNA LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE PRESA NEL…