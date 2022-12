1 dic 2022 09:40

BOCCIATA LA PROF - IN PROVINCIA DI MONZA UNA INSEGNANTE È STATA CONDANNATA A RISARCIRE LO STATO CON 315 MILA EURO PER AVER INSEGNATO PER 20 ANNI SENZA LAUREA: IN QUESTO MODO RESTITUIRÀ GLI STIPENDI PRESI ILLECITAMENTE - IL CASO FU SOLLEVATO NEL 2018: LE INDAGINI ERANO PARTITE DOPO UN CONTENZIOSO A SCUOLA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA GITA. LA DONNA AVEVA RACCONTATO AI MILITARI DI ESSERE VITTIMA DI MOBBING. DALLE INDAGINI È STATO POSSIBILE SCOPRIRE CHE…