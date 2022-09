1 - L'ULTIMO MISTERO DEL BROKER DEI VIP: "FUNERALI SEGRETI PER MASSIMO BOCHICCHIO"

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per www.repubblica.it

bochicchio

La procura ha certificato ciò che l’esame del Dna aveva già rivelato: il corpo carbonizzato ritrovato lo scorso 19 giugno in via Salaria, dopo un sinistro stradale, è di Massimo Bochicchio. […] Quindi adesso è stato rilasciato il certificato di morte e il pm ha autorizzato il seppellimento o la cremazione della salma che fino ad adesso era “a disposizione dell’autorità giudiziaria”.

Tuttavia nessuno intende comunicare la data e il luogo delle esequie. Atti che di fatto annunciano la fine del procedimento sulla truffa organizzata dal broker dei vip, che dovrebbe essere dichiarato estinto “per morte del reo” durante la prossima udienza.

MASSIMO BOCHICCHIO

Con buona pace dei clienti che, quando era ancora in vita, gli avevano affidato somme importanti poi sparite nel nulla: dagli allenatori Antonio Conte e Marcello Lippi fino ai giocatori Patrice Evra e Stephan el Shaarawy, passando per i procuratori sportivi Federico Pastorello e Luca Bascherini.

Restano da comprendere le cause dell’impatto avvenuto oltre due mesi fa in via Salaria, quando la Bmw su cui viaggiava il Madoff dell’Aniene si è schiantata all’improvviso contro un muro. Per capire come è morto il broker dei vip, si attendono gli esiti dell’autopsia, e soprattutto dell’esame istologico.

MASSIMO BOCHICCHIO E LA MOGLIE ARIANNA

Di sicuro non aveva assunto sostanze particolari, visto che l’esame tossicologico ha certificato la presenza nel sangue di medicinali compatibili con il diabete, patologia da cui era affetto Bochicchio. […]

2 - ROMA, IL FUNERALE SEGRETO L'ULTIMO CAPITOLO DEL MISTERO BOCHICCHIO

Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

Aleggiano fino all'ultimo i misteri sulla morte di Massimo Bochicchio, il broker accusato di aver truffato decine di vip romani con promettenti investimenti. Nonostante la Procura di Roma abbia dato alcuni giorni fa il nulla osta alla sepoltura del corpo, rimasto carbonizzato in un incidente stradale dalla dinamica strana avvenuto lo scorso 19 giugno alla periferia nord della Capitale, dalla famiglia non si hanno ancora notizie sulla data del funerale.

MASSIMO BOCHICCHIO

Eppure adesso, dopo due mesi e mezzo di attesa, le carte ci sono: compreso il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma dopo che la genetista dell'Università La Sapineza ha accertato che il dna di quel cadavere irriconoscibile è di Bochicchio. Questo estremo riserbo lascia intendere che si vogliano celebrare delle esequie in forma strettamente riservata, quasi segreta.

[…] La volontà di tenere segreta la data del funerale potrebbe essere dettata anche dal timore della moglie, Arianna Iacomelli, di vedersi di nuovo pressata da creditori senza scrupoli. Lei stessa, in un'intercettazione, parlava di «gente brutta brutta» che la chiamava o le bussava alla porta.

Nell'inchiesta per riciclaggio in cui era indagato Bochicchio si faceva infatti riferimento a «una vicenda dai profili fraudolenti nella quale avrebbe restituito solo il 40% di un investimento posto in essere per conto di un soggetto vicino alla cosca mafiosa Santapaola».

IL LUOGO DELL INCIDENTE IN CUI E' MORTO MASSIMO BOCHICCHIO

L'esame autoptico ha chiarito che il broker è deceduto per i traumi causati dal violentissimo impatto contro la parete del muro di cinta dell'aeroporto dell'Urbe di Roma, su cui si è schiantato mentre era in sella alla sua moto Bmw. Non è stato quindi arso vivo dalle fiamme. Il giallo sulla morte, però, non è risolto. Resta infatti da capire cosa abbia provocato l'incidente stradale. […]

