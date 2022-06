BOCHICCHIO SECRETS - CHI HA VISTO IL BROKER DELLE TRUFFE AI VIP PRIMA DI MORIRE? NELLE TELECAMERE DELLA SALARIA LA VERITÀ SULL'ULTIMO INCONTRO: BOCHICCHIO ERA AI DOMICILIARI MA AVEVA UN PERMESSO DI DUE ORE. L’ANALISI SUL BRACCIALETTO ELETTRONICO - AL MOMENTO L'INDAGINE RUOTA ATTORNO A TRE IPOTESI: QUELLA DEL MALORE (ESCLUSO DALL’AUTOPSIA), QUELLA DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA MOTO (SU CUI IL PM FARÀ EFFETTUARE DELLE PERIZIE), E INFINE LA PISTA DEL…

Emiliano Bernardini e Alessia Marani per il Messaggero

bochicchio

L'occhio elettronico di una delle telecamere di videosorveglianza dell'Aeroporto dell'Urbe riprende gli ultimi istanti di vita di Massimo Bochicchio alla guida della sua moto Bmw customizzata lungo la via Salaria.

L'obiettivo inquadra la fettuccia d'asfalto, direzione Roma centro, in cui sfreccia il bolide del broker 56enne che finisce per schiantarsi contro il muro di cinta per poi prendere fuoco.

IL LUOGO DELL INCIDENTE IN CUI E' MORTO MASSIMO BOCHICCHIO

Le immagini sono state acquisite dagli agenti del III Gruppo Nomentano e non saranno le uniche. I caschi bianchi, infatti, hanno chiesto all'Urbe un'ulteriore verifica su eventuali altri impianti presenti nel perimetro dell'aeroporto civile e non visibili dall'esterno. L'obiettivo è quello di cristallizzare la testimonianza resa da tre automobilisti che domenica mattina alle undici e trenta percorrevano lo stesso tratto del broker e che hanno visto, almeno due di loro lo mettono a verbale nitidamente, virare improvvisamente la moto di Bochicchio verso destra e impattare con il muro.

Ma c'è di più: attraverso le telecamere disseminate lungo un perimetro ancora più ampio, fino all'intersezione con il Grande raccordo anulare e oltre, la Procura intende ricavare una mappatura del percorso effettuato dal broker, per capire dove fosse andato e chi avesse visto prima di morire nel misterioso incidente.

IL LUOGO DELL INCIDENTE IN CUI E' MORTO MASSIMO BOCHICCHIO

GLI INTERROGATIVI Bochicchio, di fatto, era ai domiciliari, accusato nell'ambito di una maxi- inchiesta per un presunto raggiro da decine di milioni di euro a lui affidati per investimenti sicuri da calciatori, vip, medici e imprenditori e poi spariti nel nulla. Aveva ottenuto dal giudice un permesso per uscire due ore al giorno per potere fare dell'attività motoria o per sottoporsi a dei controlli per via del diabete, ma dove andava di domenica mattina, soprassedendo alla solita passeggiata a Villa Ada, a due passi dalla sua casa di piazza Novella? È l'interrogativo a cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta.

Al momento l'indagine sull'incidente stradale ruota attorno a tre ipotesi: quella del malore (ma da un primo riscontro, dall'autopsia non emergerebbe un chiaro segno di infarto o ictus, per esempio), quella del malfunzionamento della motocicletta, un modello personalizzato ad hoc su cui il pm farà effettuare delle perizie, e infine la pista dell'istigazione al suicidio. Quest' ultima, è la più inquietante tenuto conto che all'indomani, lunedì, Bochicchio si sarebbe dovuto presentare in tribunale per presenziare al processo.

bochicchio

Chi ha incontrato il broker prima di morire e dove? Che cosa si dovevano dire? Quali verità sono andate perdute per sempre insieme con la sua vita? Per ricostruire il percorso effettuato dal broker la Procura ha richiesto alla Questura anche il tracciamento del suo braccialetto elettronico attraverso la localizzazione gps. Una personalità, quella di Bochicchio, tanto carismatica quanto imprevedibile, tanto da improvvisare spostamenti e incontri. Quasi nessuno conosceva il vero Massimo, nemmeno la moglie. Tanto che spesso spariva senza lasciare traccia per poi riapparire. Un po' come faceva con i soldi.

MASSIMO BOCHICCHIO E LA MOGLIE MASSIMO BOCHICCHIO massimo bochicchio bochicchio MASSIMO BOCHICCHIO CON LA MOGLIE massimo bochicchio 1 massimo bochicchio 3 massimo bochicchio 2 massimo bochicchio 4 massimo bochicchio 5 QUEL CHE RESTA DELLA MOTO DI MASSIMO BOCHICCHIO bochicchio BOCHICCHIO 2