BODY HARD! – CORNA IMPIANTATE SOTTO PELLE, UNA INNUMEREVOLE QUANTITÀ DI PIERCING E CORPI COMPLETAMENTE TATUATI: VIAGGIO ALLA “INTERNATIONAL BRUSSELS TATTOO CONVENTION” DOVE LA PAROLA D’ORDINE È ESAGERARE, RENDENDO IL PROPRIO CORPO UN’OPERA D’ARTE…

DAGONEWS

Tatuaggi, piercing e “body modification”: gli appassionati dell’arte sulla pelle si sono dati appuntamento alla “International Brussels tattoo convention” per un evento di tre giorni al “Tour & Taxis”, nel cuore della capitale belga.

Rolf Buchholz, tedesco, era tra i visitatori che hanno mostrato la sua passione estrema per la “body modification”: 480 piercing, tatuaggi ovunque e corna impiantate sulla fronte.

I partecipanti all'evento, che si è svolto dall'8 al 10 novembre, sono spesso attratti dalla possibilità di essere tatuati dai "migliori tatuatori del mondo": i tatuaggi completati durante la tre giorni possono competere per le premiazioni in diverse categorie tra le quali Best Graphic, Best Healed e Best of Show.

