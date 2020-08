11 ago 2020 13:38

BOLLE E BOLLORI – LA ROMANTICA VACANZA IN COSTIERA AMALFITANA DI ROBERTO BOLLE E DEL DIRETTORE CREATIVO DI “BOTTEGA VENETA”, DANIEL LEE: PRIMA SOLI IN UNA VILLA SUL MARE, POI IN BARCA CON UN GRUPPO DI AMICI DOVE I DUE SONO STATI PAPARAZZI A SCAMBIARSI ROVENTI BACI E APPASSIONATI ABBRACCI SOTTO IL SOLE…