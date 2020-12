BOLLETTIAMOCI! – CROLLA IL NUMERO DEI NUOVI CONTAGIATI NELLE ULTIME 24 ORE CON UN NUMERO RIDICOLO DI TAMPONI: I NUOVI POSITIVI SONO 8.913 SU 59.879 TAMPONI EFFETTUATI – SCHIZZA IN ALTO IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 14,88%. I DECESSI SONO 305, CONTRO I 261 DI IERI…

Da "www.lastampa.it"

TAMPONI 6

Nelle ultime 24 ore sono 8.913 nuovi contagi al coronavirus, in calo rispetto ai 10.407 del dato precedente. Risale invece il numero di decessi: ieri erano 261, il dato di oggi registra 305 morti. Sono 59.879 i tamponi effettuati (ieri erano stati 81.285). Il tasso odierno di positività è del 14,88%, in ulteriore aumento rispetto al 12,8% di ieri (+2%).

Valle d’Aosta

Due nuovi decessi, che portano il totale a 374, e 432 casi positivi attuali, +14 rispetto a ieri, di cui 83 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 347 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'emergenza Covid 19 in Valle d'Aosta resi noti dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi totali sono 7181, + 27, i guariti 6375, + 11 rispetto a ieri, i tamponi finora eseguiti 70.329, + 409, di cui 8716 processati con test antigienico rapido.

tampone cenone

Veneto

Non accenna a fermarsi il dato dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 il bollettino della Regione registra 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 le morti complessive); il totale dei ricoverati positivi lievita di 37 pazienti e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5.

Emilia Romagna

Sono 1.283 - 166.327 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati 645 sono asintomatici, 333 dei quali individuati grazie all'attività di contact tracing.

tamponi rapidi

Guardando alle situazione nelle singole province Bologna è in testa con 279 nuovi casi seguita Modena con 254 e Rimini (211), poi Reggio Emilia (138), Ravenna (133), Cesena (99), Imola (72), Ferrara (35), Forlì (33), Piacenza (26) e Parma (3). Quanto alle persone guarite, sono 326 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 100.659 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.175, 888 in più rispetto a ieri.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 210, 4 in meno rispetto a ieri e 2.609 quelli negli altri reparti Covid, 21 in meno.

Sul fronte dei decessi, se ne registrano altri 69 compresi tra i 42 e i 100 anni di due donne nel Modenese. Non tutte le morti - spiega la Regione in una nota - sono relative alle ultime 24 ore, alcuni riguardano persone venute a mancare nei giorni scorsi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi sono stati 7.493.

tampone

Toscana

Sono 227 i nuovi casi di coronavirus oggi in Toscana, in calo rispetto ai giorni scorsi ma a fronte di un basso numero di tamponi (3.502), dove si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,9 anni. In aumento i ricoverati che sono 1.012 (21 in più rispetto a ieri), di cui 165 in terapia intensiva (-1). I guariti crescono dello 0,3% e salgono a 104.396 (87,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.849.528, 3.502 in più rispetto a ieri, di cui il 6,5% positivo. Sono invece 1.549 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,7% è risultato positivo.

BIOCREDIT COVID 19 AG

A questi si aggiungono i 226 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.800, -0,7% rispetto a ieri. L'età media dei 227 casi odierni è di 50 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 25% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più).

Complessivamente, 9.788 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-99). Sono 19.911 (-696) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo. Sono 3.588 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

tampone sospeso

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 181 nuovi casi di 'Covid-19', il 35,7% rispetto ai 507 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente erano stati individuati 206 positivi, il 39,4% rispetto ai 523 test effettuati. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 39.697. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio sanitario regionale.

Abruzzo

Oggi in Abruzzo 25 nuovi positivi (di eta' compresa tra 1 mese e 91 anni - 8 a L'Aquila, 3 a Chieti, 5 a Pescara, 9 a Teramo) su 334 tamponi, 6 deceduti, 21.507 guariti (+88), 11816 attualmente positivi (-69), 443 ricoverati in area medica (+14), 36 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 11.337 in isolamento domiciliare (-83). Lo comunica la Regione Abruzzo.

Lazio

tamponi drive in a milano 1

Oggi su quasi 10mila tamponi nel Lazio (-779) si registrano 977 casipositivi (-146), 16 i decessi (-8) e +817 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%. I casi a Roma città tornano sotto quota 500. Nella Asl Roma 1 sono 214 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 81, 83 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 169 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ottantadue sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Campania

tamponi drive in a milano 2

Ancora in netto calo, in Campania, il numero dei tamponi esaminati - a causa delle festività - mentre sale la percentuale dei casi positivi. Secondo quanto rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono stati 3382 i tamponi esaminati (ieri 6448): 310 i casi positivi - 7 sintomatici - il che significa che la percentuale positivi-tamponi è pari al 9,16%; ieri era 8,35%. Otto le nuove vittime - 3 nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati; ieri; - e 790 i guariti. ;Questo, invece, il report posti letto su base regionale. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; posti letto di terapia intensiva occupati: 95; posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e Offerta privata); posti letto di degenza occupati: 1.440.

Puglia

tampone rapido

Oggi in Puglia sono stati analizzati 1.748 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 221 casi positivi, con un rapporto tra tamponi e positivi del 12,6% (ieri era del 22,7%). Inoltre, oggi sono stati registrati 12 decessi. I nuovi casi sono stati rilevati 129 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. I decessi sono stati registrati 2 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.008.542 test; 30.454 sono i pazienti guariti; 53.638 sono i casi attualmente positivi.

Calabria

tamponi rapidi a palermo

In Calabria le persone risultate positive al coronavirus sono 22.694, 179 in piu' di ieri. I casi confermati oggi sono cosi' suddivisi: Cosenza 26; Catanzaro 8; Crotone 1; Vibo Valentia 82; Reggio Calabria 62. Ad oggi sono stati sottoposti a test 411.970 soggetti per un totale di 429.979 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu' test). Lo comunica il dipartimento Tutela della Salute.

Basilicata

C'è un nuovo decesso in Basilicata per via del Covid. Lo fa sapere la task force regionale che segnala anche 10 nuovi casi positivi al Covid a fronte di un numero molto basso di tamponi processati ieri, appena 63. Nella stessa giornata sono state registrate 19 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 103, di cui 5 in Terapia intensiva.

tamponi

Sardegna

Sono 30.145 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 96 nuovi casi. Si registrano anche 6 decessi (710 in tutto), cinque uomini e una donna tra 65 e 83 anni. Le vittime: quattro residenti della provincia del Sud Sardegna e due rispettivamente della provincia di Oristano e Città Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 470.328 tamponi con un incremento di 1.160 test.

tampone rapido

Sono invece 483 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+5 rispetto al dato di ieri), mentre è di 43 (invariato) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.889. Il dato progressivo dei casipositivi comprende 12.706 (+89) pazienti guariti, più altri 314 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 30.145 casi positivi complessivamente accertati, 6.743 (+27) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.879 (+10) nel Sud Sardegna, 2.388 a Oristano, 6.013 (+15) a Nuoro, 10.122 (+44) a Sassari.

tampone rapido TAMPONE COVID CORONAVIRUS DRIVE IN