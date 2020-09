27 set 2020 17:18

BOLLETTINIAMOCI - 1.766 NUOVI POSITIVI AL CORONAVIRUS NELLE ULTIME 24 ORE, A FRONTE DEI 1.869 DI IERI, MA CON QUASI 20 MILA TAMPONI IN MENO - LE VITTIME SONO 17 COME IL GIORNO PRECEDENTE, PER UN TOTALE DI 35.835