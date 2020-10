BOLLETTINIAMOCI - AHIA! I NUOVI CASI SONO 4.458 OGGI, 800 IN PIÙ RISPETTO A IERI. 22 MORTI E 128MILA TAMPONI (RECORD ASSOLUTO) - IN CAMPANIA 757 POSITIVI CON MENO DI 10MILA TAMPONI. IN LOMBARDIA 683 CON PIÙ DEL DOPPIO DI TEST

? #Coronavirus, 08/10/20



• Attualmente positivi: 65.952

• Deceduti: 36.083 (+22, +0,06%)

• Dimessi/Guariti: 236.363 (+1.060, +0,45%)

• Ricoverati: 4.283 (+164)

• di cui in Terapia Intensiva: 358 (+21)

• Tamponi: 12.219.500 (+128.098)



Totale casi: 338.398 (+4.458, +1,33%) — YouTrend (@you_trend) October 8, 2020

coronavirus Italia

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 4.458 nuovi casi e 22 morti

Da www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 338.398 persone (+4.458 rispetto a ieri, +1,3%; ieri +3.678) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.083 sono decedute (+22,+0,1%; ieri +31) e sono state dimesse 236.363 (+1.060, +0,4%; ieri +1.204). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 65.952 (+3.376, +5,4%; ieri +2.442); il conto sale a 338.398 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

coronavirus Italia

I tamponi sono stati 128.098 (2.884 in più rispetto a ieri che erano stati 125.314), mai così tanti in un giorno. I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.925 (+143, +3,8%; ieri +157), di cui 358 in terapia intensiva (+21, +6,2%; ieri +18)

CORONAVIRUS NELLE REGIONI

Da www.corriere.it

Campania, 757 positivi nelle ultime 24 ore

CORONAVIRUS - CONTAGI IN ITALIA ALL 8 OTTOBRE 2020

È di 757 il numero dei pazienti risultati positivi in Campania nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania precisando che sono stati analizzati 9925 tamponi. Il totale positivi sale dunque a 16464 a fronte 654892 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima mentre i guariti sono 149 (qui la mappa del contagio in Italia).

Puglia, nuovo picco di positivi: +248, boom a Bari

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 440.278 test. Sono 4.929 i pazienti guariti (+ 46 rispetto a ieri) e 3.334 i casi attualmente positivi (+201), dei quali 301 ricoverati (+27) e 3.033 a domicilio (+74). Degli attuali positivi, lo 0,7% è ricoverato nelle terapie intensive e l'8,3% negli altri reparti.

Italia, seriate - coronavirus

Il totale dei casi positivi in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 8.867, così suddivisi: 3.600 nella provincia di Bari; 799 nella provincia di Bat; 789 nella provincia di Brindisi; 2.121 nella provincia di Foggia; 849 nella provincia di Lecce; 643 nella provincia di Taranto; 64 attribuiti a residenti fuori regione; 2 dei quali non si conosce la provincia di residenza (qui la mappa del contagio in Italia).

Toscana, nuovo aumento dei casi (339), ma zero morti

CORONAVIRUS ITALIA

Nuova crescita dei contagi in Toscana. Sono 339 i casi di Coronavirus, zero i decessi e 20 le guarigioni nelle ultime 24 ore (qui la mappa del contagio in Italia). Il bollettino giornaliero della Regione, dà conto di un numero elevato di tamponi, pari a 9.050, e precisa che dei nuovi contagi accertati 24 sono legati alla Rsa di Greve in Chianti, 5 a rientri dall'estero, mentre il 37% della casistica è collegato a un precedente caso.

Nell'ultima giornata viene registrato, inoltre, un nuovo incremento dei ricoverati in area Covid: complessivamente sono 159 (+8), anche se quelli in terapia intensiva scendono a 27 (-1 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'epidemia, salgono a 16.612 i positivi, a 10.693 i guariti, mentre restano 1.170 i deceduti.