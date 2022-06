BOLLETTINIAMOCI! - ANCHE OGGI ALTRI 36.573 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 31.885) E 64 MORTI (IERI 48), CON 194.676 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 18,8% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SALGONO DI 85 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 3 IN PIÙ DI IERI - LA REGIONE AD AVERE IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGIATI, SEGUITA DA LAZIO, EMILIA ROMAGNA E VENETO…

Chiara Barison per www.corriere.it

bollettino 16 giugno 2022

Sono 36.573 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 31.885). Sale così ad almeno 17.773.764 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 64 (ieri 48), per un totale di 167.617 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 17.005.366 e 40.108 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 32.758). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 600.781, pari a -3.104 rispetto a ieri (+3 il giorno prima).

tampone fai da te 1

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 194.676, ovvero 763 in meno rispetto a ieri quando erano stati 195.439. Il tasso di positività è al 18,8%; ieri era 16,3%.

È la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+5.438 casi). Seguono Lazio (+4.636), Emilia-Romagna (+3.673) e Veneto (+3.322).

Il sistema sanitario

ospedali covid 7

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +85 (ieri +19), per un totale di 4.303 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +3 (ieri +6) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 192 malati gravi, con 20 ingressi in rianimazione (ieri 33).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +5.438 casi (ieri +4.672)

Veneto: +3.322 casi (ieri +3.286)

Campania: +2.983 casi (ieri +2.876)

Lazio: +4.636 casi (ieri +3.530)

Emilia-Romagna: +3.673 casi (ieri +2.674)

Piemonte: +2.397 casi (ieri +1.581)

Sicilia: +2.878 casi (ieri +3.675)

Toscana: +1.902 casi (ieri +1.739)

Puglia: +1.932 casi (ieri +2.018)

Marche: +844 casi (ieri +692)

Liguria: +876 casi (ieri +863)

Abruzzo: +892 casi (ieri +694)

Friuli Venezia Giulia: +940 casi (ieri +763)

Calabria: +838 casi (ieri +866)

Sardegna: +1.413 casi (ieri +1.316)

Umbria: +574 casi (ieri +608)

P. A. Bolzano: +291 casi (ieri +310)

P. A. Trento: +252 casi (ieri +240)

Basilicata: +290 casi (ieri +233)

Molise: +167 casi (ieri +146)

Valle d’Aosta: +35 casi (ieri +44)