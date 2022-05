26 mag 2022 18:38

BOLLETTINIAMOCI! - INIZIAMO A VEDERE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL? OGGI 20.322 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 22.438) E 94 MORTI (IERI 114), CON 203.607 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 10% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SONO 187 IN MENO DI IERI, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SCENDONO DI 9 UNITÀ - LA REGIONE CON PIÙ NUOVI CONTAGI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA LAZIO, CAMPANIA E SICILIA…