6 dic 2020 18:59

BOLLETTINIAMOCI - IN ITALIA DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA CI SONO STATI PIÙ DI 60MILA MORTI: SIAMO IL SESTO PAESE AL MONDO PER DECESSI E LA GENTE È PREOCCUPATA PER IL CENONE E PER LA SETTIMANA BIANCA - I MORTI OGGI SONO STATI 564, I CONTAGI INVECE “SOLO” 18.887, MA È IL SOLITO EFFETTO WEEKEND: I TAMPONI SONO STATI APPENA 163MILA, 31.434 IN MENO DI IERI