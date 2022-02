BOLLETTINIAMOCI! - CONTINUA IL CALO DEI CONTAGI: OGGI I NUOVI CASI SONO 57.890 NUOVI CASI, MA AUMENTANO I MORTI: 320 CONTRO I 278 DI IERI - I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 538.131 E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 10,75% - CALANO DI 36 UNITÀ I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA, MENTRE QUELLI NEI REPARTI ORDINARI SONO 565 IN MENO DI IERI - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CASI NELLE ULTIME 24 ORE È IL LAZIO, SEGUITO DA LOMBARDIA, CAMPANIA E VENETO...

bollettino 17 febbraio 2022

Silvia Morosi per www.corriere.it

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Sono 57.890 I nuovi casi di Covid nel nostro Paese (ieri sono stati 59.749). Sale così ad almeno 12.323.398 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 320 (ieri 278), per un totale di 152.282 vittime da febbraio 2020. Delle 320 vittime registrate nelle ultime 24 ore, 55 fanno riferimento ai giorni passati.

tamponi 2

Il tasso di positività

Sono 538.131 I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 555.080. Il tasso di positività è al 10,75%, stabile rispetto a ieri.

La situazione sanitaria

ospedali covid 8

Scende la pressione sugli ospedali italiani: calano I pazienti in terapia intensiva, 1.037 in totale e 36 in meno di ieri, e I ricoverati con sintomi (14.562) che sono 565 in meno di ieri. Sono 12.265.343 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.480.113, in calo di 70.297 nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (6.375), poi la Lombardia (6.116), la Campania (6.059), il Veneto (5.880) e la Sicilia (5.286).

hub vaccinale 5

La campagna di vaccinazione

A oggi sono 132.641.381 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, l’85,2% di quelle consegnate (155.657.816), come emerge dal report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle ore 6.22. In particolare, sono 36.540.878 le dosi addizionali/richiamo («booster») somministrate all’83,66% della popolazione over 12, potenzialmente destinataria e che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.

hub vaccinale 11

Il campione di over 12 che ha ricevuto almeno una dose è pari a 49.221.332 persone (91,13%). Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, ad aver ricevuto almeno una dose sono 1.329.144 soggetti (il 36,35%), mentre hanno completato il ciclo vaccinale in 950.639 (il 26%). Restano, come sottolinea la Fondazione indipendente Gimbe, ancora 5,1 milioni di italiani che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino.