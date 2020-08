BOLLETTINIAMOCI – ALTRI 8 MORTI PER CORONAVIRUS: SONO TUTTI IN LOMBARDIA – 239 I POSITIVI IN PIÙ (MA DIECIMILA TAMPONI IN MENO), LA BRUTTA NOTIZIA DI OGGI È CHE NESSUNA REGIONE È A ZERO CASI – 708 RICOVERATI, 42 IN TERAPIA INTENSIVA

In Italia altre 8 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 35.154. Ieri il dato era di 5 vittime. I nuovi positivi sono invece 239 (ieri erano 295). È quanto diramato dal ministero della Salute nel bollettino di oggi domenica 2 agosto. Tutti gli otto decessi odierni provengono dalla Lombardia. Nessuna regione a contagio zero.

Con 43.269 tamponi (quasi diecimila in meno rispetto a ieri) sono 239 i casi positivi in più di cui 49 provengono dall'Emilia Romagna, 45 dal Veneto e 38 dalla Lombardia. Con 231 dimessi o guariti in più sostanzialmente invariato il numero di persone attualmente positive così come i ricoverati in terapia intensiva e in altri reparti.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 248.070 (239 in più rispetto a ieri), di cui 35.154 morti e 200.460 guariti o dimessi, 231 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 12.456 di persone, ieri era di 12.457, una diminuzione di una unità.

Sono 42 i malati in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri. Di questi, 9 sono in Lombardia (dato invariato). I ricoverati con sintomi sono 708, 3 in più, e le persone in isolamento domiciliare sono 11.706 (3 in meno rispetto a ieri).

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 6.916.765, di cui 43.269 nell’ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 4.118.068. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

