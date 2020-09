1 set 2020 17:50

BOLLETTINIAMOCI – I NUOVI CONTAGI OGGI SONO 978, E ANCHE I TAMPONI TORNANO AI LIVELLI DI DOMENICA (81MILA) – I MORTI PERÒ AUMENTANO: SONO 8 E IERI ERANO 6 – 242 CASI IN LOMBARDIA, 102 IN CAMPANIA. LA METÀ DEI POSITIVI È COMPOSTA DA VIAGGIATORI, MA IL TREND È DISCENDENTE - IN TOTALE DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA I CASI DI CORONAVIRUS REGISTRATI SONO 270.189, I MORTI 35.483