7 gen 2022 17:23

BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 108.304 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 219.441) E 223 MORTI (IERI 198), CON 492.172 TAMPONI EFFETTUATI (MENO DELLA METÀ DI IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 22% - SEMPRE IN AUMENTO I RICOVERI: LE PERSONE RICOVERATE NELLE TERAPIE INTENSIVE SONO 32 IN PIÙ E SALGONO A 1.499, MENTRE I RICOVERI ORDINARI SONO 764 IN PIÙ, 14.591 IN TOTALE…