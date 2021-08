BOLLETTINIAMOCI – OGGI 3.190 CASI E 23 DECESSI, CON 83.223 TAMPONI EFFETTUATI, MENO DELLA METÀ RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE - IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 3,8%. IN AUMENTO RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 68,9 MILIONI, CON PIÙ DI 32,6 MILIONI DI PERSONE (60,50% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) CHE HANNO CONCLUSO IL CICLO VACCINALE…

Sono 3.190 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.321, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.358.533 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 23, con il Veneto che ha sottratto 3 decessi pregressi* (ieri sono stati 5), per un totale di 128.088 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.137.428 e 1.498 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.250). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 93.017, pari a 1.667 in più rispetto a ieri (+4.065 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 83.223, ovvero 84.538 in meno rispetto a ieri quando erano stati 167.761. Mentre il tasso di positività è 3,8% (l’approssimazione di 3,83%); ieri era 3,2%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, con il rapporto di casi su test che sale di oltre mezzo punto, attestandosi al 3,8% dal 3,2% precedente. Come ogni lunedì, la curva tocca il «punto minimo» della sua altalena per effetto di un minor numero di tamponi (sono quelli processati di domenica). Il trend è ancora in salita ma lieve e lo si vede dal confronto con lo scorso lunedì (26 luglio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +3.117 casi con un tasso di positività del 3,5%: oggi, infatti, il numero di nuove infezioni è di poco superiore a quello del 26 luglio con una percentuale più alta.

Secondo il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo «Mauro Picone» del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), l’incidenza dei casi ha raggiunto il picco, e quindi inizierà a scendere. «Questo è vero a livello nazionale, ma ci sono alcune regioni che sono ancora lontane dal picco — precisa Sebastiani —. La situazione a livello di regioni e province è eterogenea e va considerata con grande attenzione in quanto le cose potrebbero cambiare molto rapidamente».

I dati della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, pubblicati sul sito dell’Iss, indicano che negli ultimi 30 giorni sono state 260 le persone decedute con diagnosi di Sars-Cov-2 e 81.714 i contagiati, di cui 915 tra gli operatori sanitari. L’età media dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 46 anni, mentre negli ultimi 30 giorni è di appena 26 anni.

Il sistema sanitario

Aumentano le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +116 (ieri +103), per un totale di 2.070 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +19 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +16), portando il totale dei malati più gravi a 249, con 25 ingressi in rianimazione (ieri 22).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 68,9 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 32,6 milioni (60,50% della popolazione over 12). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 853.818: +326 casi (ieri +522)

Veneto 437.526: +460 casi (ieri +483)

Campania 431.634: +194 casi (ieri +377)

Emilia-Romagna 395.489: +560 casi (ieri +606)

Piemonte 366.111: +138 casi (ieri +146)

Lazio 359.536: +292 casi (ieri +716)

Puglia 256.255: +66 casi (ieri +158)

Toscana 253.127: +452 casi (ieri +702)

Sicilia 243.803: +262 casi (ieri +581)

Friuli-Venezia Giulia 108.106: +22 casi (ieri +50)

Marche 105.753: +65 casi (ieri +126)

Liguria 105.540: +40 casi (ieri +172)

Abruzzo 76.292: +25 casi (ieri +58)

P. A. Bolzano 73.818: 0 casi (ieri +21)

Calabria 71.148: +67 casi (ieri +126)

Sardegna 62.543: +178 casi (ieri +314)

Umbria 58.451: +22 casi (ieri +77)

P. A. Trento 46.442: +12 casi (ieri +35)

Basilicata 27.431: +7 casi (ieri +24)

Molise 13.939: 0 casi (ieri +23)

Valle d’Aosta 11.771: +2 casi (ieri +4)

