BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 34.479 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 37.522 008) E 38 MORTI (IERI 30), CON 183.059 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ È SCESO AL 18,8% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 256 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 5 IN MENO – DA DOMANI STOP ALL’OBBLIGO DI MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI

Ancora in netta risalita la curva epidemica in Italia. Sono 34.479 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 37.522 di ieri e soprattutto i 21.085 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 183.059 (ieri 198.119) con un tasso di positività che dal 18,9% scende leggermente al 18,8%.

I decessi di oggi sono 38 (ieri 30), per un totale da inizio pandemia di 177.092. Le terapie intensive scendono di 5 unità (ieri +2) ed ora sono 136 con 16 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 256 in più (ieri +134), per un totale di 4.101. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Campania: raccomandate le mascherine sui mezzi pubblici

L'obbligo di portare le mascherine sui mezzi pubblici decade da domani, primo ottobre, in tutta Italia. Per ricordare l'importanza della mascherina in questa fase di risalita del Covid, però, il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza (la numero 3 del 2022), ovviamente limitata alla sua Regione. Non prevede alcun obbligo, ma solo la raccomandazione "di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'interno dei mezzi di trasporto, locale e regionale".

