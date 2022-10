BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 47.763 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 65.925) E 69 MORTI (IERI 80), CON 244.746 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN LIEVE DISCESA AL 19,5% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 225 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 2 IN PIÙ – IN UNA SETTIMANA IL NUMERO DEI PAZIENTI CON COVID È SALITO DEL 37%

Da https://tg24.sky.it/

omicron2 ba2

Nelle ultime 24 ore sono stati 47.763 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 65.925. I tamponi effettuati sono 244.746, contro i 333.204 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 19,5% (ieri era al 19,8%). Sono 69 i morti (compreso qualche riconteggio), 4 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 ottobre.

covid ricoveri

Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 228, con 40 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 6.484 (+225). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione

In una settimana il numero dei pazienti è salito del 37%. E' quanto emerge dalla rilevazione dell'11 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso. L'incremento, in linea con quello del 39% registrato nella settimana precedente, è tuttavia, spiega Fiaso, quasi completamente relativo ai cosiddetti pazienti 'con Covid', arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e trovati incidentalmente positivi al virus attraverso il tampone pre-ricovero.

vaccino covid

Preoccupa la situazione nelle carceri dove tornano a salire i contagi. Secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia, i detenuti positivi sono 239 su una popolazione carceraria pari a 55.249 persone. Nessuno di loro è ricoverato in ospedale. Sono 141.073.471 le dosi di vaccino anti-Covid 19 somministrate in Italia nelle ultime 24 ore: lo riferisce il report del Ministero della Salute.

varianti covid MALATO COVID covid ricoveri COVID VARIANTE OMICRON