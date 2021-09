BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 3.525 NUOVI CASI E 50 DECESSI. CON 357.491 TAMPONI EFFETTUATI IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE ALL’1% (IERI ERA ALL’1,4%) – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 83,6 MILIONI MILIONI, CON PIÙ DI 41,7 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (77,39% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Sono 3.525 i nuovi casi* di coronavirus in Italia (ieri sono stati 3.797, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.657.215 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 50 (ieri sono stati 52), per un totale di 130.653 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.423.988 e 4.451 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 5.466). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 102.574, pari a 982 in meno rispetto a ieri (-1.527 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 357.491 (+ 79.983 rispetto a ieri). Mentre il tasso di positività è all’1% (approssimazione di 0,98%); ieri era 1,4% (l’approssimazione di 1,368%).

Il sistema sanitario

Diminuiscono ancora in area medica e in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -56 (ieri -97), per un totale di 3.497 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -8— si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -16), portando il totale dei malati più gravi a 481, con 26 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 35).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 83,6 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 41,7 milioni (77,39% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto una sola dose sono 44,7 milioni di persone (82,83% dei vaccinabili), mentre 37.485 hanno avuto la dose aggiuntiva.

* La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto non casi COVID-19. La Regione Emilia Romagna riporta che sono stati eliminati 3casi: 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare e 1 caso comunicato nei giorni precedenti in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito a revisione di 1 caso (caso fuori Regione).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia: 882.120: + 478 casi (ieri +488)

Veneto: 467.627: + 376 casi (ieri +428)

Campania: 455.078: + 342 casi (ieri +348)

Emilia-Romagna: 422.312: + 340 casi (ieri +327)

Lazio: 383.197: + 306 casi (ieri +361)

Piemonte: 378.173: + 215 casi (ieri +213)

Sicilia: 296.100: + 424 casi (ieri +464)

Toscana: 281.024: + 290 casi (ieri +334)

Puglia: 268.048: + 186 casi (ieri +157)

Marche: 113.538: + 62 casi (ieri +73)

Friuli-Venezia Giulia : 113.437: + 69 casi (ieri +84)

Liguria: 112.353: + 73 casi (ieri +69)

Calabria: 83.165: + 133 casi (ieri +143)

Abruzzo: 80.964: + 49 casi (ieri +54)

P. A. Bolzano: 76.655: + 49 casi (ieri +64)

Sardegna : 75.023: + 32 casi (ieri +73)

Umbria: 63.610: + 49 casi (ieri +52)

P. A. Trento: 48.257: + 17 casi (ieri +21)

Basilicata: 29.945: + 27 casi (ieri +32)

Molise: 14.486: + 4 casi (ieri +10)

Valle d’Aosta: 12.103: + 4 casi (ieri +2)