BOLLETTINIAMOCI – OGGI ALTRI 814 MORTI DOPO IL RECORD NEGATIVO DI IERI – I NUOVI CONTAGI SONO 24.099 CON 14MILA TAMPONI IN MENO DI IERI – LE VITTIME SONO PIÙ DI 800 PER LA QUARTA VOLTA NELLA SECONDA ONDATA, NEL PERIODO DI MARZO-APRILE SOLTANTO TRE VOLTE CI SONO STATI COSÌ TANTI MORTI…

CORONAVIRUS - IL BOLLETTINO DEL 4 DICEMBRE 2020

Paola Caruso per www.corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.688.939 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono +24.099, +1,4% rispetto al giorno prima (ieri erano +23.225), mentre i decessi odierni sono +814, +1,4% (ieri erano +993), per un totale di 58.852 vittime da febbraio.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 872.385: +25.576 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +3% (ieri erano +23.474). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 757.702, pari a -2.280 rispetto a ieri, -0,3% (ieri erano -1.248).

Diminuiscono ancora gli attuali positivi, perché i guariti odierni, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. Si tratta di un trend cominciato a fine novembre, che si verifica oggi per l’ottava volta nella seconda ondata (vedi 23/11 , 25/11 e 27/11, 30/11, 1/12 , 2/12 e 3/12).

Il dato più tragico (e preoccupante) riguarda i decessi. Le persone che hanno perso la vita sono più di 800 per la quarta volta nella seconda ondata (vedi 24/11, 26/11 e 27/11), il giorno dopo il picco di 993.

Nel periodo di marzo-aprile soltanto tre volte ci sono state più di 800 vittime — il 31 marzo (erano 837), il 30 marzo (erano 812) e il 28 marzo (erano 889) — subito dopo «il giorno più triste», il 27 marzo, quando si è verificato il picco di 969 morti. Sappiamo che il numero di vittime sarà l’ultimo a diminuire e in modo lento. A livello globale i decessi hanno oggi superato il milione e mezzo (qui la mappa).

I tamponi sono stati 212.741, ovvero 13.988 in meno rispetto a ieri quando erano stati 226.729. Mentre il tasso di positività è dell’11,3%: vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 11 sono risultati positivi; ieri era del 10,2%. Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Qui la mappa del contagio in Italia.

Più contagi in 24 ore rispetto al giorno precedente, a fronte di meno test. Sono sopra quota 20 mila per il terzo giorno di fila. L’incidenza dei casi rimane alta (impedendo il tracciamento), come evidenzia l’ultimo monitoraggio dell’Iss, ma si abbassa l’indice Rt nazionale che è 0,91 (era 1,08 una settimana fa).

Secondo il monitoraggio tre regioni sono classificate a rischio alto da tre o più settimane consecutive: si tratta di Calabria (a titolo precauzionale poiché non valutabile), Puglia e Sardegna. In questo momento è fondamentale non mollare la presa per evitare una terza ondata a gennaio.

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 31.200: i posti letto occupati sono -572 rispetto al giorno prima (ieri -682). Questo dato indica con precisione quanti sono i pazienti totali nei reparti ordinati, mentre la variazione rispetto al giorno prima riguarda i posti letto totali occupati, in quanto il calcolo non tiene conto delle persone che nelle 24 ore sono uscite dagli ospedali perché guarite o decedute (un numero non fornito).

I malati più gravi in terapia intensiva sono 3.567: i posti letto occupati in rianimazione sono -30 rispetto al giorno prima (ieri -19). Il dato ci dice che ci sono tante persone uscite dal reparto, perché i nuovi ingressi in terapia intensiva (TI) sono +201 (ieri +217), grazie a una nuova voce nel bollettino (vedi tabella in basso). È probabile che parte dei decessi si sia verificata nei reparti Covid, causando la decrescita delle degenze. Si tratta di supposizioni perché non abbiamo dati in merito.

I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 423.548 (+4.533, +1,1%; ieri +3.751)

Piemonte 175.063 (+2.132, +1,2%; ieri +2.230)

Campania 162.220 (+1.651, +1%; ieri +2.295)

Veneto 158.198 (+3.708, +2,4%; ieri +3.581)

Emilia-Romagna 130.009 (+2.143, +1,7%; ieri +1.766)

Lazio 126.840 (+1.831, +1,5%; ieri +1.769)

Toscana 106.875 (+1.071, +1%; ieri +929)

Sicilia 69.227 (+1.365, +2%; ieri +1.294)

Puglia 60.668 (+1.419, +2,4%; ieri +1.602)

Liguria 53.161 (+367, +0,7%; ieri +422)

Friuli-Venezia Giulia 34.010 (+1.040, +3,1%; ieri +772)

Marche 31.532 (+492, +1,6%; ieri +476)

Abruzzo 29.604 (+408, +1,4%; ieri +395)

P. A. Bolzano 24.847 (+285, +1,2%; ieri +374)

Umbria 24.684 (+168, +0,7%; ieri +286)

Sardegna 23.429 (+551, +2,4%; ieri +538)

Calabria 17.891 (+335, +2%; ieri +280)

P. A. Trento 16.661 (+255, +1,5%; ieri +239)

Basilicata 8.728 (+142, +1,6%; ieri +131)

Valle d’Aosta 6.646 (+27, +0,4%; ieri +42)

Molise 5.098 (+176, +3,6%; ieri +53)