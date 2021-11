BOLLETTINIAMOCI! – OGGI I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS SONO 12.932 E I MORTI 47, MA È DOMENICA E SONO STATI FATTI MENO TAMPONI – AUMENTANO I RICOVERATI NEI REPARTI ORDINARI E IN TERAPIA INTENSIVA – BUONE NOTIZIE SUL FRONTE VACCINI: RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA CRESCONO DI CIRCA IL 40% LE PRIME DOSI: EFFETTO DELL’INTRODUZIONE DEL SUPER GREEN PASS, MA ANCHE DELLA PAURA PER LA VARIANTE OMICRON

VACCINI:BOOM PRIME DOSI,+40% RISPETTO A SCORSA SETTIMANA

VARIANTE OMICRON

(ANSA) - Crescono di circa il 40% rispetto alla scorsa settimana le somministrazioni delle prime dosi. Oggi i primi shot inoculati sono 28.385, ieri erano stati 28.018 e venerdì 25.607 a fronte della media di poco più di 17mila somministrazioni quotidiane la settimana scorsa.

Il dato arriva a pochi giorni dall'annuncio dell'introduzione del super- Green pass da parte del Governo e dell'allarme per la diffusione della variante Omicron. Complessivamente, ieri sono state somministrate 294.007 dosi di vaccino anti-Covid.

CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 28 NOVEMBRE: 12.932 NUOVI CASI E 47 MORTI

Da www.corriere.it

Sono 12.932 i nuovi casi* di coronavirus in Italia (ieri sono stati 12.877). Sale così ad almeno 5.007.818 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi comunicati in data odierna** sono 47 (ieri sono stati 90); per un totale di 133.674 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.687.701 e 5.383 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 6.451). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 186.443, pari a +7.497 rispetto a ieri (+6.328 il giorno prima).

* La Regione Abruzzo riporta che i dati relativi ai casi positivi, alle persone testate e ai tamponi processati potrebbero essere parziali e incompleti a causa di un malfunzionamento temporaneo ed imprevisto, esterno al controllo dell’Amministrazione Regionale, verificatosi tra le 15.00 e le 22.00 del 27/11.

La Regione Emilia Romagna riporta che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 3 test antigenici non confermati dai successivi tamponi molecolari.

**La Regione Campania riporta che un decesso registrato oggi risale al giorno 21/11/2021. La Regione Sicilia riporta che i decessi riportati in data odierna sono da attribuire ai giorni: 27/11/21 (n. 3) e 26/11/21 (n. 1).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 512.592, ovvero 84.306 in meno rispetto a ieri quando erano stati 596.898. Mentre il tasso di positività è 2,5%: ieri era 2,1%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +138 (ieri +78), per un totale di 4.964 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +14 (ieri +18) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 638, con 39 ingressi in rianimazione (ieri 68).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 95,4 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 45,6 milioni (84,4% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 47,1 milioni di persone (87,2% dei vaccinabili). Mentre il richiamo (dose booster) è stato somministrato a più di 5,5 milioni di italiani (38,63 % della popolazione oggetto di dose booster). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 929.470: +2.493 casi (ieri +1.926)

Veneto 513.531: +2.082 casi (ieri +2.113)

Campania 488.953: +1.147 casi (ieri +1.154)

Emilia-Romagna 453.630: +1.344 casi (ieri +1.273)

Lazio 421.197: +1.255 casi (ieri +1.204)

Piemonte 397.860: +566 casi (ieri +859)

Sicilia 323.118: +777 casi (ieri +645)

Toscana 300.647: +595 casi (ieri +477 )

Puglia 278.892: +129 casi (ieri +299)

Friuli Venezia Giulia 130.400: +534 casi (ieri +728)

Marche 123.262: +378 casi (ieri +427)

Liguria 121.878: +417 casi (ieri +360)

Calabria 92.505: +236 casi (ieri +279)

Abruzzo 87.463: +138 casi (ieri +219)

P. A. Bolzano 87.232: +396 casi (ieri +395)

Sardegna 78.676: +107 casi (ieri +125)

Umbria 67.419: +81 casi (ieri +101)

P. A. Trento 51.849: +111 casi (ieri +188)

Basilicata 31.537: +48 casi (ieri +34)

Molise 15.205: +33 casi (ieri +26)

Valle d’Aosta 13.094: +65casi (ieri +45)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 34.349: +5 decessi (ieri +14)

Veneto 11.947: +6 decessi (ieri +6)

Campania 8.213: +3 decessi (ieri +6)

Emilia-Romagna 13.774: +7 decessi (ieri +17)

Lazio 8.969: +4 decessi (ieri +6)

Piemonte 11.882: +1 decesso (ieri +2)

Sicilia 7.191: +4 decessi (ieri +8)

Toscana 7.399: +1 decesso (ieri +10)

Puglia 6.883: nessun nuovo decesso (ieri +2)

Friuli Venezia Giulia 3.968: +7 decessi (ieri +6)

Marche 3.148: +3 decessi (ieri +3)

Liguria 4.460: +2 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Calabria 1.495: +3 decessi (ieri +1)

Abruzzo 2.586: nessun nuovo decesso (come ieri)

P. A. Bolzano 1.239: nessun nuovo decesso (ieri +3)

Sardegna 1.693: nessun nuovo decesso (ieri +3)

Umbria 1.483: nessun nuovo decesso (ieri +1)

P. A. Trento 1.386: nessun nuovo decesso (ieri +2)

Basilicata 626: +1 (ieri nessun nuovo decesso)

Molise 504: +1 (ieri nessun nuovo decesso)

Valle d’Aosta 479: nessun nuovo decesso (come ieri)