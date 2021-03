BOLLETTINIAMOCI – OGGI I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS SONO 23.904 E I MORTI 467, PER UN TOTALE DI DECESSI DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA DI 109.346 - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE IN TOTALE HANNO FINALMENTE SUPERATO QUOTA 10 MILIONI (DI QUESTI, PIÙ DI 3,1 MILIONI HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 23.904 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +16.017, qui il bollettino). Con i dati della Sicilia che sono relativi alle ultime 48 ore, cumulativi di due giorni.

Sale così ad almeno 3.584.899 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi odierni sono 467 (ieri sono stati +529), per un totale di 109.346 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.913.045 e 23.744 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +18.687). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 562.508, pari a -324 rispetto a ieri (-3.161 il giorno prima).

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi. Nella sua altalena la curva si alza sempre a metà settimana (+21.267 casi mercoledì scorso) — per effetto di un maggior numero di analisi — per poi raggiungere il punto massimo tra giovedì e venerdì e scendere nel weekend.

Nonostante il timido rallentamento dell’epidemia, la quantità di nuove infezioni è alta. «In Italia la variante inglese è presente in circa l’87% dei campioni esaminati ed è caratterizzata da un aumento del 35-36% della trasmissibilità — ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza —. È stata inoltre identificata la variante brasiliana in alcune regioni dell’Italia centrale. La presenza di queste varianti fa sì che sia necessario mantenere comportamenti prudenti».

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 10 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 3,1 milioni.

