Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 13.385 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +10.404, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.994.894 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 344 (ieri sono stati +373), per un totale di 120.256 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.431.867 e 18.416 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +14.688). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 442.771, pari a -5.387* rispetto a ieri (-4.663 il giorno prima), in calo dal 6 aprile.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 336.336, ovvero 33.602 in più rispetto a ieri quando erano stati 302.734. Mentre il tasso di positività è 4% (l’approssimazione di 3,979%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 4 sono risultati positivi; ieri era 3,4%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come di consueto la curva in oscillazione sale a metà settimana per effetto di un maggior numero di tamponi. Dal confronto con mercoledì scorso (21 aprile) — lo stesso giorno della settimana scorsa —, quando sono stati registrati +13.844 casi con un tasso del 4%, non si vede un grande miglioramento: il rapporto di casi su test è identico.

Il trend sembra ancora in discesa molto lenta, nel giorno in cui si supera la triste soglia delle 120 mila vittime dall’inizio dell’emergenza. Scongiurando la formazione di un «plateau alto». E la situazione negli ospedali si evolve in modo favorevole: secondo il monitoraggio Agenas, aggiornato al 27 aprile, a livello nazionale le terapie intensive occupate tornano al 30% (la soglia critica è 30%) — in diminuizione dal 34% di sette giorni fa — e i ricoveri scendono al 32% dal 35% precedente (la soglia critica è 40%).

Mentre in Europa e in molti Paesi l’epidemia rallenta, lo scenario peggiora nelle regioni del sudest asiatico e del Pacifico occidentale: secondo l’Oms a livello globale i nuovi contagi sono aumentati per la nona settimana consecutiva, con quasi 5,7 milioni di nuovi casi nell’ultima settimana, superando i picchi precedenti. In testa c’è l’India con il 38% dei nuovi positivi. Si sospetta che il peggioramento sia causato proprio dalla variante indiana, presente per l’Oms in 17 Paesi del mondo.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 18,6 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 5,4 milioni.

Note:

*La riduzione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

