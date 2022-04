7 apr 2022 18:45

BOLLETTINIAMOCI! - NON CE NE ACCORGIAMO PER VIA DELLA GUERRA IN UCRAINA, MA I CONTAGI RESTANO ALTI: OGGI 69.596 I NUOVI CASI E 150 MORTI, CON 469.803 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE AL 14,8% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SCENDONO DI 86 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SALGONO DI 5 - IL PRESIDENTE DI GIMBE CARTABELLOTTA: "È MOLTO DIFFICILE FARE PREVISIONI, SIA PER L’ETEROGENEITÀ DELLE SITUAZIONI REGIONALI, SIA PERCHÉ…"