BOLLETTINIAMOCI! - OCCHIO, I NUMERI TORNANO A ESSERE PREOCCUPANTI: OGGI 96.365 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 32.573) E 197 MORTI (IERI 119), CON 641.896 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 15% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 241 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 8 IN MENO DI IERI - L’OMS: 18 PAESI EUROPEI SU 53, ITALIA COMPRESA, HANNO REVOCATO TROPPO "BRUTALMENTE" LE RESTRIZIONI…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 22 marzo 2022

Sono 96.365 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 32.573, qui il bollettino). Sale così ad almeno 13.992.092 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 197 (ieri 119), per un totale di 158.101 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 12.633.384 e 71.380 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 30.870). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.200.607, pari a +25.327 rispetto a ieri (+2.456 il giorno prima).

tampone fai da te 5

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 641.896, ovvero 423.680 in più rispetto a ieri quando erano stati 218.216. Il tasso di positività è al 15% (l’approssimazione di 15,01%); ieri era 14,9%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. La curva dovrebbe essere al «picco settimanale» della sua consueta altalena. La tendenza resta in salita e lo si vede dal confronto con lo scorso martedì (15 marzo), quando sono stati registrati +85.288 casi con un tasso del 14,5%: oggi infatti ci sono più nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale superiore (15% contro 14,5%).

COVID VARIANTE OMICRON

Secondo l’Oms, 18 Paesi europei su 53, Italia compresa, hanno revocato troppo «brutalmente» le restrizioni e si trovano di fronte ad un forte aumento dei casi legati alla variante Omicron 2. Ma il direttore regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, ha detto di essere «ottimista e vigile». L’ottimismo è dovuto a diversi fattori: la mortalità sta diminuendo, l’alto tasso di vaccinazione, soprattutto con booster, porta a una malattia in forma più lieve e poi c’è la fine dell’inverno, per cui dalle prossime settimane le persone si riuniranno di meno in luoghi piccoli e affollati.

ospedali covid 4

Il sistema sanitario

Aumentano le degenze ordinarie, mentre diminuiscono leggermente quelle in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +241 (ieri +298), per un totale di 8.969 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -8 (ieri -4) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 455, con 47 ingressi in rianimazione (ieri 31).