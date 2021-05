BOLLETTINIAMOCI - OGGI 8.085 NUOVI CASI E 201 MORTI, I CONTAGI SONO SOTTO QUOTA 10 MILA PER IL QUINTO GIORNO DI FILA - CON 287.026 TAMPONI IL TASSO DI POSITIVITÀ È DEL 2,8% (IERI 2,6%), SEMPRE IN CALO RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 25,4 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 7,8 MILIONI (IL 13,32% DELLA POPOLAZIONE)

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 8.085 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +7.852). Sale così ad almeno 4.139.160 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 201 (ieri sono stati +262), per un totale di 123.745 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.669.407 e 14.295 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +19.023). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 346.008, pari a -6.414* rispetto a ieri (-11.437 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 287.026, ovvero 19.718 in meno rispetto a ieri quando erano stati 306.744. Mentre il tasso di positività è 2,8% (l’approssimazione di 2,81%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 2, sono risultati positivi; ieri era 2,6%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come di consueto, la curva tocca oggi il punto massimo della sua altalena. Ma le nuove infezioni sono comunque sotto quota 10 mila per il quinto giorno consecutivo. Già questa sembra una buona notizia.

Ricordiamo che lo scorso giovedì (6 maggio) — al picco settimanale della curva — sono stati registrati +11.807 casi con un tasso del 3,6%. Il trend si mantiene in discesa.

A mostrare uno scenario in fase di miglioramento è anche il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sui dati settimanali (5-11 maggio): -19% i nuovi casi rispetto alla settimana prima e -15,4% i decessi. Quasi dimezzate invece le degenze in 35 giorni: -49,1% i ricoveri e -45,1% le terapie intensive.

Il sistema sanitario

Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -672 (ieri -657), per un totale di 13.608 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -99 (ieri -64), portando il totale dei malati più gravi a 1.893, con 81 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +91).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 25,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 7,8 milioni (13,32% della popolazione).

Note: * La riduzione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.