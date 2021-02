BOLLETTINIAMOCI - OGGI 10.386 NUOVI CASI E 336 MORTI, IL RAPPORTO DI POSITIVI/TEST SI ABBASSA AL 3,8% DAL 4,1% DI LUNEDÌ - L'OMS CI DÀ UNA BOTTA DI OTTIMISMO: "IL NUMERO DI CONTAGI È DIMINUITO A LIVELLO GLOBALE PER LA QUINTA SETTIMANA CONSECUTIVA", MA PREOCCUPA LA DIFFUSIONE DELLE VARIANTI - I CITTADINI VACCINATI SONO OLTRE 3 MILIONI, DI CUI 1,2 MILIONI HANNO FATTO IL RICHIAMO...

Paola Caruso per www.corriere.it

BOLLETTINO DEL 16 FEBBRAIO

Sono 10.386 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +7.351). Sale così ad almeno 2.739.591 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 336 (ieri erano +258), per un totale di 94.171 vittime da febbraio 2020.

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.251.734 complessivamente: 14.444 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +11.771). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 393.686, pari a -4.412 rispetto a ieri (-4.685 il giorno prima): questa curva continua a scendere dopo che ieri è andata sotto la soglia di 400 mila. La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

tamponi rapidi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 274.019, ovvero 94.741 in più rispetto a ieri quando erano stati 179.278. Mentre il tasso di positività è 3,8% (l’approssimazione di 3,79%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 3, quasi 4, sono risultati positivi; ieri era 4,1%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi. Ogni martedì si vede un aumento delle nuove infezioni prodotto alla crescita di tamponi. Il rapporto di casi/test odierno si abbassa rispetto al giorno prima, attestandosi al 3,8% dal 4,1% di lunedì, ma è vicinissimo a quello dello scorso martedì.

Dal confronto con lo scorso martedì quando sono stati comunicati +10.068 casi con un tasso del 3,9%, si vede che la situazione cambia poco. Nei prossimi giorni si capirà meglio l’evolversi dello scenario.

tedros adhanom ghebreyesus

In genere a metà settimana, da mercoledì a venerdì, si osserva una salita della curva, come è stato per le settimane passate. L’entità di questa salita, inferiore o superiore a quella delle settimane precedenti, darà maggiori indicazioni.

Una buona notizia arriva dall’Oms che annuncia con un tweet di Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Il numero di casi è diminuito a livello globale per la quinta settimana consecutiva. Finora, quest’anno il numero di casi segnalati settimanalmente è diminuito di quasi la metà, da oltre 5 milioni di casi nella settimana del 4 gennaio a 2,6 milioni di casi nella settimana dell’8 febbraio».

vaccino inoculato

Il sistema sanitario

Tornano a diminuire le degenze, ordinarie e non, dopo l’aumento di ieri. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -52 (ieri +66), per un totale di 18.463 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -15 (ieri +4). La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore: non vuol dire che non ci sono nuovi malati ospedalizzati. Infatti, i nuovi ingressi in TI sono +154 (ieri +122).

I dati sui vaccinati

I cittadini vaccinati sono oltre 3 milioni quelli che hanno ricevuto la prima dose e più di 1,2 milioni quelli che hanno fatto il richiamo.