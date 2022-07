BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 107.122 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 110.168) E 105 MORTI (IERI 106), CON 408.096 TAMPONI ELABORATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 26,2% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 289 UNITÀ (E SONO OLTRE 10MILA COMPLESSIVAMENTE), MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 3 IN PIÙ DI IERI - NINO CARTABELLOTTA, PRESIDENTE DI GIMBE: "LA DURATA DEL PLATEAU E LA SUCCESSIVA DISCESA DELLA CURVA POTREBBERO ESSERE MOLTO LENTI, ANCHE IN RAGIONE DEL NUMERO DI CASI NON NOTI ALLE STATISTICHE UFFICIALI…"

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 14 luglio 2022

Sono 107.122 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 110.168). Sale così ad almeno 19.887.543 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 105 (ieri 106) — oltre quota 100 per il quarto giorno consecutivo—, per un totale di 169.601 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 18.294.517 e 76.992 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 70.076). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.423.425, pari a +31.535 rispetto a ieri (+41.409 il giorno prima).

tamponi 2

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 408.096, ovvero 2.339 in meno rispetto a ieri quando erano stati 410.435. Il tasso di positività è al 26,2% (l'approsssimazione di 26,24%); ieri era 26,8%.

Al di là delle oscillazioni giornaliere di contagi, la curva epidemiologica è vicina al «picco di questa ondata» estiva. Infatti, il trend in salita sta rallentando. Lo si osserva dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe: nell’ultima settimana (6 al 12 luglio) c’è stata una crescita del +21,5% di nuove infezioni rispetto alla settimana prima, ma questo incremento percentuale è inferiore — in pratica dimezzato — rispetto al +50,4% segnato nel report Gimbe precedente. L’andamento verso l’alto sta frenando, prima di fermarsi e invertire la tendenza.

curva contagi 14 luglio 2022

«Se da un lato, nell’ultima settimana il rallentamento nella crescita dei nuovi casi lascia intravedere il raggiungimento del picco — spiega Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe — dall’altro è bene essere consapevoli che la durata del plateau e la successiva discesa della curva potrebbero essere molto lenti, anche in ragione del numero di casi non noti alle statistiche ufficiali».

Netto purtroppo l’aumento del dato più triste: +49,1% i decessi in sette giorni, pari a 692 morti (erano 464 le vittime della scorsa settimana). La Lombardia ha il maggior numero di nuovi contagiati (+14.429 casi), seguita da Campania (+12.612 casi) e Veneto (+ 10.525 casi).

ospedali covid 6

Il sistema sanitario

Salgono le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +289 (ieri +102), per un totale di 10.115 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +3 (ieri +13) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 391 malati gravi, con 48 ingressi in rianimazione (ieri 59).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +14.429 casi (ieri +15.185)

Campania: +12.612 casi (ieri +12.700)

Veneto: +10.525 casi (ieri +10.885)

Lazio: +9.748 casi (ieri +10.062)

Emilia-Romagna: +8.441 casi (ieri +9.685)

Sicilia: +8.178 casi (ieri +8.425)

Piemonte: +5.944 casi (ieri +6.083)

Puglia: +8.139 casi (ieri +8.253)

Toscana: +5.594 casi (ieri +5.696)

Marche: +3.424 casi (ieri +3.194)

Liguria: +2.419 casi (ieri +2.562)

Abruzzo: +3.275 casi (ieri +3.110)

Calabria: +3.149 casi (ieri +3.178)

Friuli Venezia Giulia: +2.388 casi (ieri +2.247)

Sardegna: +3.087 casi (ieri +3.055)

Umbria: +2.006 casi (ieri +2.198)

P. A. Bolzano: +941 casi (ieri +906)

P. A. Trento: +932 casi (ieri +976)

Basilicata: +1.144 casi (ieri +1.039)

Molise: +572 casi (ieri +539)

Valle d’Aosta: +175 casi (ieri +190)