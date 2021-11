BOLLETTINIAMOCI - OGGI 12.877 NUOVI CASI E 90 MORTI, QUASI IL DOPPIO DI IERI, ANCHE SE ALCUNE REGIONI HANNO REGISTRATO DECESSI DEI GIORNI PASSATI - I TAMPONI TOTALI SONO STATI 596.898, IL TASSO DI POSITIVITÀ È 2,1%; IERI ERA 2,4% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 95,1 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE SONO OLTRE 45,6 MILIONI (84,4% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Da www.corriere.it

BOLLETTINO DEL 27 NOVEMBRE 2021

Sono 12.877 i nuovi casi* di coronavirus in Italia (ieri sono stati 13.686). Sale così ad almeno 4.994.891 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi comunicati in data odierna sono 90** (ieri sono stati 51), 82 quelli avvenuti nelle ultime 24 ore; per un totale di 133.627 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.682.318 e 6.451 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 7.610). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 178.946, pari a +6.328rispetto a ieri (+6.020 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 596.898, ovvero 39.718 in più rispetto a ieri quando erano stati 557.180. Mentre il tasso di positività è 2,1% ; ieri era 2,4%.

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +78 (ieri +59), per un totale di 4.826 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +18 (ieri +18) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 624, con 68 ingressi in rianimazione (ieri 58).

* La regione Emilia Romagna comunica che, dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi dichiarato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi dopo revisione degli stessi. La P.A. di Bolzano comunica che dei 395 nuovi positivi, 142 derivano da test antigenici confermati da test molecolare.

**La regione Campania comunica che 3 decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 12/11 e il 21/11/2021. La regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 3 il 26/11/21 - N. 3 il 25/11/21 - N. 2 il 24/11/21.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 95,1 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 45,6 milioni (84,4% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 47,1 milioni di persone (87,2% dei vaccinabili). Mentre il richiamo (dose booster) è stato somministrato a più di 5,5 milioni di italiani (38,63 % della popolazione oggetto di dose booster).

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 926.977: +1.926 casi (ieri +2.209)

Veneto 511.449: +2.113 casi (ieri +2.036)

Campania 487.806: +1.154 casi (ieri +899)

Emilia-Romagna 452.288: +1.273 casi (ieri +1.353)

Lazio 419.942: +1.204 casi (ieri +1.566)

Piemonte 397.294: +859 casi (ieri +860)

Sicilia 322.341: +645 casi (ieri +809)

Toscana 300.052: +477casi (ieri +488)

Puglia 278.763: +299 casi (ieri +243)

Friuli Venezia Giulia 129.869: +728 casi (ieri +636)

Marche 122.884: +427 casi (ieri +575)

Liguria 121.461: +360 casi (ieri +460)

Calabria 92.269: +279 casi (ieri +272)

Abruzzo 87.325: +219 casi (ieri +297)

P. A. Bolzano 86.836: +395 casi (ieri +540)

Sardegna 78.569: +125 casi (ieri +102)

Umbria 67.338: +101 casi (ieri +83)

P. A. Trento 51.738: +188 casi (ieri +138)

Basilicata 31.489: +34 casi (ieri +44)

Molise 15.172: +26 casi (ieri +30)

Valle d’Aosta 13.029: +45 casi (ieri +46)