10 feb 2021 17:40

BOLLETTINIAMOCI - OGGI 12.956 NUOVI CASI E 336 MORTI - PIÙ CONTAGI RISPETTO A IERI, MA CON RECORD DI TAMPONI (310.994). IL TASSO DI POSITIVITÀ +4,2% (3,9% IL GIORNO PRIMA) - A LIVELLO GLOBALE IL NUMERO DEI POSITIVI È SCESO PER LA QUARTA SETTIMANA CONSECUTIVA - I CITTADINI VACCINATI SONO OLTRE 2,6 MILIONI, DI CUI PIÙ DI 1,2 MILIONI HANNO FATTO IL RICHIAMO: COME NUMERO DI SECONDE DOSI L'ITALIA È PRIMA IN EUROPA...