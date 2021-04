BOLLETTINIAMOCI - OGGI 14.320 NUOVI CASI E 288 MORTI, SUPERATI I 4 MILIONI DI CONTAGI TOTALI DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA, COMPRESI GUARITI E DECEDUTI - IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 4,3% (IERI 4%) CON 330.075 TAMPONI - SEMPRE IN CALO LE DEGENZE, LO SCENARIO MIGLIORA ANCORA, GRAZIE ALLE RESTRIZIONI DELLE SCORSE SETTIMANE - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 19 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 5,6 MILIONI

Paola Caruso per www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 29 APRILE

Sono 14.320 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +13.385). Sale così ad almeno 4.009.208 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia, superando la soglia di 4 milioni di contagiati totali. I decessi odierni sono 288 (ieri sono stati +344), per un totale di 120.544 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.449.955 e 18.088 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +18.416). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 438.709, pari a -4.062* rispetto a ieri (-5.378 il giorno prima), in calo dal 6 aprile.

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 330.075, ovvero 6.261 in meno rispetto a ieri quando erano stati 336.336. Mentre il tasso di positività è 4,3% (l’approssimazione di 4,33%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 4 sono risultati positivi; ieri era 4%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, con meno tamponi. In genere, oggi la curva tocca il punto massimo della sua altalena, come è successo nelle settimane precedenti (a volte capita il venerdì).

TAMPONI RAPIDI

Per esempio, lo scorso giovedì (22 aprile) sono stati registrati +16.050 casi con un tasso di positività del 4,4%. Un miglioramento dello scenario si vede dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sui dati settimanali (21-27 aprile): -7,7% i nuovi casi rispetto alla settimana prima, -10,5% i decessi, -12,7% i ricoveri e -12,8% le terapie intensive.

«Come atteso — spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe — continua la lenta e progressiva discesa dei nuovi casi settimanali, frutto delle restrizioni di un’Italia tutta rosso-arancione delle scorse settimane, che proseguirà verosimilmente ancora fino a metà maggio».

nino cartabellotta FONDAZIONE GIMBE

L’Oms raccomanda cautela ai governi europei nell’allentare le restrizioni. Hans Kluge, il capo della regione europea dell’Oms, ha affermato che misure allentate in presenza di varianti più contagiose, insieme a una copertura vaccinale ancora bassa, possono portare a «una tempesta perfetta in qualsiasi Paese. La situazione in India può accadere ovunque».

Il sistema sanitario

Prosegue il calo delle degenze, così da oltre una settimana. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -509 (ieri -452), per un totale di 19.351 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -71 (ieri -37), portando il totale dei malati più gravi a 2.640, con 129 nuovi ingressi in rianimazione sono (ieri +168).

vaccinazioni anti covid

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 19 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 5,6 milioni.