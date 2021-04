BOLLETTINIAMOCI - OGGI 14.761 NUOVI CASI E 342 MORTI, IL TASSO DI POSITIVITÀ SOTTO IL 5% PER IL QUARTO GIORNO CONSECUTIVO: NON È MAI SUCCESSO DA QUANDO A GENNAIO SONO STATI INTRODOTTI I TEST RAPIDI - L'INDICE RT NAZIONALE SI ABBASSA A 0,81: SOLO LA SARDEGNA IN ROSSO, VALLE D’AOSTA E PUGLIA IN ARANCIONE, LOMBARDIA, TOSCANA E LE ALTRE IN GIALLO - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 16,8 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 4,9 MILIONI

1 - I NUOVI COLORI DELLE REGIONI, OGGI

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

Con il monitoraggio di oggi (Rt in diminuzione a 0,81) la stretta sull’Italia finalmente si allenta e la gran parte delle regioni tornano nella tanto sospirata zona gialla, che prevede misure di contenimento meno severe: lunedì riaprono i ristoranti a pranzo e a cena — anche se soltanto all’aperto — e cade il divieto di circolazione tra regioni con meno contagi.

Per quelle in zona arancione servirà una certificazione che attesti di essere guariti dal Covid, aver fatto il vaccino oppure un tampone negativo nelle 48 ore precedenti al viaggio.

Le regioni in zona rossa e arancione

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. È in area rossa la Regione Sardegna. Sono in area arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta.

Le regioni in zona gialla

In giallo tutte le altre regioni: Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Molise.

2 - CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DI OGGI 23 APRILE: 14.761 NUOVI CASI E 342 MORTI

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 14.761 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +16.050 con una correzione di oggi sui dati del Piemonte). Sale così ad almeno 3.935.703 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 342 (ieri sono stati +360), per un totale di 118.699 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.351.461 e 21.069 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +19.125). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 465.543, pari a -6.653* rispetto a ieri (-3.439 il giorno prima), in calo dal 6 aprile.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 315.700, ovvero 49.104 in meno rispetto a ieri quando erano stati 364.804. Mentre il tasso di positività è 4,7% (l’approssimazione di 4,67%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 4 sono risultati positivi; ieri era 4,4%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Una buona notizia arriva dal rapporto di casi su test che pur salendo al 4,7% dal 4,4% di giovedì, rimane comunque sotto il 5% per il quarto giorno consecutivo: non è mai successo da quando il 15 gennaio sono stati introdotti i test rapidi nel calcolo di questa percentuale.

La curva inizia a calare prima del weekend. Il trend settimanale si mantiene in discesa lenta. A confermare il rallentamento dell'epidemia è anche l'indice Rt nazionale che si abbassa, fissandosi a 0,81 da 0,85 della settimana prima, e permettendo alle regioni di cambiare colore da lunedì.

L'incidenza scende da 160,5 a 157,4 casi per 100 mila abitanti, ma è ancora lontana dalla quota di «50 per 100 mila», considerata fondamentale per riprendere il tracciamento.

Le vittime

Rimane tristemente alto il bilancio delle vittime. Secondo Giorgio Parisi, docente di meccanica statistica dell’Università Sapienza di Roma, quando tutti i 77enni e gli over 77 saranno vaccinati, dovremmo «passare automaticamente da 300 decessi al giorno a 100».

Il sistema sanitario

Prosegue l’alleggerimento della pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -654 (ieri -690), per un totale di 21.440 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -42 (ieri -55), portando il totale dei malati più gravi a 2.979, con +153 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +174).

Da notare che le terapie intensive sono sotto la soglia di 3 mila. Per vedere meno di 3 mila persone in TI bisogna andare indietro di oltre un mese, al 13 marzo 2021.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 16,8 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 4,9 milioni.

Note:

*La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.