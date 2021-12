BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 15.021 NUOVI CASI E 43 DECESSI, CON 525.108 TAMPONI EFFETTUATI. IL TASSO DI POSITIVITÀ E' AL 2,9%, IN CALO RISPETTO A IERI - I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 736, 4 IN PIU' RISPETTO A IERI NEL SALDO TRA ENTRATE E USCITE - LE REGIONI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI SONO LA LOMBARDIA (2.628), IL VENETO (2.219) E IL LAZIO (1.549)

Da corriere.it

Bollettino 5 dicembre

Sono 15.021 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 16.632, qui il bollettino). Sale così ad almen 5.109.082 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 43 (ieri sono stati 75), portando il totale dei morti a 134.195 da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.742.887 e 6.685 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 8.988). Gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto 232.000, pari a +8.282 rispetto a ieri (+7.564 il giorno prima).

I tamponi

Sono 525.108 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 2,9%, in crescita rispetto al 2,6% di ieri. Ma ieri erano stati effettuati 111.484 tamponi in più.

Le vittime

Migliora il bilancio delle vittime: sono 43 i decessi. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (2.628), Veneto (2.219) ed Emilia-Romagna (1.707).

Il sistema sanitario

Sono invece 736 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45, 4 più di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.597, ovvero 169 in più rispetto a ieri.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 946.094: +2.628 casi con 121.463 tamponi

Veneto 530.582: +2.219 casi con 80.178 tamponi

Campania 496.885: +1.325 casi con 31.268 tamponi

Emilia-Romagna 463.446: +1.707 casi con 29.952tamponi

Lazio 431.893: +1.549 casi con 38.744 tamponi

Piemonte 404.599: +906 casi (ieri +1.204) con 42.284 tamponi

Sicilia 327.881: +870 casi con 25.285 tamponi

Toscana 304.725: +669 casi con 31.887 tamponi

Puglia 280.964: +248 casi con 19.343tamponi

Friuli Venezia Giulia 134.768: +595 casi con 16.889 tamponi

Marche 126.167: +474 casi con 6876tamponi

Liguria 125.103: +486 casi con 14.294 tamponi

Calabria 94.575: +228 casi con 3.808 tamponi

P. A. Bolzano 90.798: +369 casi con 12.252 tamponi

Abruzzo 89.139: +196 casi con 17.365 tamponi

Sardegna 79.681: +133 casi con 8.350 tamponi

Umbria 68.151 : +123 casi con 11.496 tamponi

P. A. Trento 53.062: +197 casi con 9.238 tamponi

Basilicata 31.805: +59 casi con 743 tamponi

Molise 15.304: +16 casi con 603 tamponi

Valle d’Aosta 13.460: +24 casi con 2.780 tamponi