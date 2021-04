BOLLETTINIAMOCI - OGGI 15.370 NUOVI CASI E 310 MORTI, IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 4,6% (IERI 4,9%) CON 331.734 TAMPONI: MENO CONTAGI IN 24 ORE RISPETTO A IERI, A FRONTE DI PIÙ TEST - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 14,6 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 4,3 MILIONI

Da "www.corriere.it"

Sono 15.370 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +15.943, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.857.443il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 310(ieri sono stati +429), per un totale di 116.676 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.235.459 e 16.484 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +18.779 ). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 505.308, pari a -1.430 rispetto a ieri (-3.285 il giorno prima), in flessione dal 6 aprile. La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

Le vittime

Le vittime: sono 310 contro le 429 di ieri. Rimane alto il bilancio delle vittime che per tre volte questa settimana ha superato la soglia dei 400.

I tamponi e il tasso di positività

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 331.734 mentre ieri erano 327.704. Il tasso di positività è pari al 4,6%: ieri era 4,9%.Qui la mappa del contagio in Italia.

La pressione sul sistema sanitario

Si allenta, se pur lentamente, la pressione nei reparti Covid, ordinari e intensivi. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -643, per un totale di 24.100 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -26 (ieri -51), portando il totale dei malati ricoverati in questi reparti a 3.340 Con 163 ingressi giornalieri (la variazione dei posti letto occupati indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 14,6 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 4,3 milioni. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 779.737 : +2.546 casi (ieri + 2.431) con 50.170 tamponi

Veneto 400.689: +940 casi (ieri +906) con 35.962 tamponi

Campania368.715: +2.232 casi (ieri +1.994) con 29.680 tamponi

Emilia-Romagna 357.231: +1.076 casi (ieri 1.275 casi ) con 30.416 tamponi

Piemonte333.037: +865 casi (ieri +1.200) con 23.456 tamponi

Lazio 309.351: + 1.378 casi (ieri +1.474) con 33.762 tamponi

Puglia 218.953: 1.525 casi (ieri +1.537)con 12.935 tamponi

Toscana 215.620: +1.150 casi (ieri +1.239 ) con 26.865 tamponi

Sicilia 194.644: +1.301 casi (ieri 1.370) con 28.927 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 102.902 : +155 casi (ieri +392 ) con 9.742 tamponi

Liguria 95.930: + 321casi (ieri +323) con 7.221 tamponi

Marche 94.223 : +341 casi (ieri +326) con 4.513 tamponi

P.A. Bolzano 70.326: +79 (ieri +41) con 9.580 tamponi

Abruzzo 69.126: +180 casi (ieri +210) con 6.397 tamponi

Calabria54.489:+ 472casi (ieri +433) con 3.984 tamponi

Umbria 53.093: + 114casi (ieri +133) con 8.281 tamponi

Sardegna51.192: + 320 casi (ieri +348) con 4.413 tamponi

P. A. Trento42.965: +88casi (ieri +63) con 2.639 tamponi

Basilicata 22.061: + 216casi (ieri +176) con 1.811 tamponi

Molise 12.822: +33 casi (ieri +42) con 515 tamponi

Valle d’Aosta 10.337: + 38 casi (ieri +30) con 465 tamponi

