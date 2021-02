24 feb 2021 18:13

BOLLETTINIAMOCI - OGGI 16.424 NUOVI CASI E 318 MORTI: NON SUPERAVAMO LA SOGLIA DEI 16 MILA CONTAGI GIORNALIERI DA PIÙ DI UN MESE. MA CON RECORD DI TAMPONI (340.247). IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 4,8% (IERI 4,4%) - SPERANZA: "NON CI SONO LE CONDIZIONI PER ALLENTARE LE MISURE" - LE INIEZIONI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO 3,7 MILIONI E PIÙ DI 1,3 MILIONI DI ITALIANI HANNO FATTO IL RICHIAMO...