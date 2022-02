BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 17.981 NUOVI CASI (IERI 30.629) E 207 MORTI (IERI 144), CON 198.513 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 9% - I POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA CALANO DI 19 UNITÀ RISPETTO A IERI, MENTRE QUELLI NEI REPARTI ORDINARI SONO 17 IN MENO DI IERI…

Elisa Messina per www.corriere.it

BOLLETTINO 28 FEBBRAIO 2022

Sono 17.981 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 30.629). Sale così ad almeno 12.782.836 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 207 (ieri 144), per un totale di 154.767 vittime da febbraio 2020.

Gli attualmente positivi sono 1.099.934 in calo di 22.344 unità nelle ultime 24 ore. Di questi, 1.088.369 sono in isolamento domiciliare.

I dimessi e i guariti sono 11.528.135: 40.415 più di ieri.

tamponi

I tamponi e il tasso di positività

Sono 198.513 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute (ieri 317.784). Il tasso di positività è stabile al 9% (ieri 9,6%).

La situazione sanitaria

Sono invece 714 i pazienti ricoverati interapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39 I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.851 , ovvero 17 in meno rispetto a ieri.

Vaccini

La campagna di vaccinazione in Italia

Sono 134.016.524 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia. È quanto emerge dal report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Il 94% per cento dei cittadini over 12 ha ricevuto almeno una dose. Sono 37.440.999 i cittadini che hanno ricevuto la dose booster, ovvero l’83,5% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi.