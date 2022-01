BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 171.263 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 179.106) E 333 MORTI (IERI 373), CON 1.043.649 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 16,4% - IL NUMERO DEI RICOVERI ORDINARI SALE A 19.442 (-43 RISPETTO A IERI), I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA DIVENTANO 1.676 (-31), CON 121 INGRESSI IN UN GIORNO (IERI 148)

Da www.corriere.it

tamponi

Sono 171.263 i nuovi casi* di coronavirus in Italia (ieri sono stati 179.106). Sale così ad almeno 9.781.191 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 333* (ieri sono stati 373), per un totale di 143.296 vittime da febbraio 2020.

I tamponi e lo scenario

terapia intensiva covid 4

Sono 1.043.649 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.10.266. Il tasso di positività è al 16,4% , ieri era al 16%.

La situazione sanitaria

Il numero dei ricoveri ordinari sale a 19.442 (-43 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.676 (-31), con 121 ingressi del giorno (ieri 148). I dimessi/guariti crescono di 148.756 unità, arrivando a 6.913.946 mentre gli attualmente positivi diventano 2.723.949 (28.246 in più rispetto a ieri) di cui 2.702.831 in isolamento domiciliare.

La campagna di vaccinazione

tamponi 2

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono 123.277.235 . È quanto emerge dal «report vaccini» aggiornato alle 06.15 di oggi. Il totale con almeno una dose è pari a 48.729.987 (90,22% della popolazione over 12), il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 47.034.124 (87,08% degli over 12) mentre il totale dose addizionale/richiamo («booster») si attesta a 29.495.858 (il 74,60% della popolazione potenzialmente oggetto). Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, sono 983.529 i bimbi con almeno una dose (26,90 %).

I casi regione per regione

terapia intensiva covid 3

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia 1.957.400: +31.164 casi (ieri +32.677)

Veneto 993.986: +18.773 casi (ieri +19.117)

Campania 934.921: +934.921 casi (ieri +13.682)

Emilia-Romagna 913.835: +913.835 casi (ieri +20.645)

Piemonte 780.681 : +13.378 casi (ieri +14.675)

tamponi

Lazio 773.454: +14.821 casi (ieri +15.314)

Toscana 653.343 : +12.190 casi (ieri +13.029)

Sicilia 566.321: +7.508 casi (ieri +7.418)

Puglia 143.357: +7.902 casi (ieri +8.423)

Liguria 257.274: +5.734 casi (ieri +6.197)

Friuli Venezia Giulia 235.924: +5.876 casi (ieri +4.712)

Marche 216.642: +5.952 casi (ieri +5.853)

Abruzzo 188.211: +3.619 casi (ieri +3.748)

Calabria 158.157: +1.527 casi (ieri +2.212)

P. A. Bolzano 144.442: +2.811 casi (ieri +2.887)

Umbria 140.095: +2.258 casi (ieri +2.211)

Sardegna 115.076: +1.113 casi (ieri +1.610)

P. A. Trento 108.424: +2.431 casi (ieri +2.375)

Basilicata 55.259: +1.061 casi (ieri +1.386)

Molise 26.629: +415 casi (ieri +482)

Valle d’Aosta 26.580: +427 casi (ieri +444)

terapia intensiva covid 2 terapia intensiva covid 1 tamponi 2