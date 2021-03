BOLLETTINIAMOCI - OGGI 19.749 NUOVI CASI E 376 MORTI, I TAMPONI TOTALI (MOLECOLARI E ANTIGENICI) SONO STATI 345.336: TASSO DI POSITIVITÀ PARI AL 5,7% (IERI ERA 7,5%) - SI REGISTRA UN PICCO DI INGRESSI GIORNALIERI IN TERAPIA INTENSIVA: NELLE ULTIME 24 ORE 278 PERSONE IN RIANIMAZIONE, MAI COSÌ TANTE ALMENO DAL 3 DICEMBRE SCORSO...

Da www.corriere.it

il bollettino del 9 marzo

Sono 19.749 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +13.902). Sale così ad almeno 3.101.093 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 376 (ieri sono stati +318), per un totale di 100.479 vittime da febbraio 2020.

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.521.731 complessivamente: 12.999 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +13.893). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 478.883, pari a 6.350 rispetto a ieri (-329 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 345.336, mentre ieri erano stati 184.684. Il tasso di positività è pari al 5,7%: ieri era 7,5%.

terapie intensive

La pressione sul sistema sanitario

Aumentano le degenze nei reparti Covid, ordinari e intensivi. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +562, per un totale di 22.393 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +56 (ieri +95), portando il totale dei malati più gravi a 2796 La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore.

terapie intensive

2 - PICCO INGRESSI GIORNALIERI RIANIMAZIONE, 278 IN ULTIME 24H

(ANSA) Si registra un picco di ingressi giornalieri in terapia intensiva, secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute: nelle ultime 24 ore gli ingressi in rianimazione sono stati 278, mai così tanti almeno dal 3 dicembre scorso, ovvero da quando viene diffuso questo dato.

ventilatori terapie intensive ventilatori terapie intensive REPARTO DI RIANIMAZIONE REPARTO DI RIANIMAZIONE