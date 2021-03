BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 20.159 NUOVI CASI E 300 MORTI, MENO CONTAGI CON MENO TAMPONI: 277.086, OVVERO OLTRE 77MILA IN MENO RISPETTO A IERI. RISALE IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 7,3%. - AUMENTANO LE DEGENZE: +423 I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI ORDINARI E +232 I NUOVI INGRESSI IN TERAPIA INTENSIVA - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 7,7 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 2,4 MILIONI…

Paola Caruso per "www.corriere.it"

tampone

Sono 20.159 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +23.832, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.376.376 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 300 (ieri sono stati +401), per un totale di 104.942 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.699.762 e 13.526 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +14.598). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 571.672, pari a +6.219 rispetto a ieri (+8.914 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

covid

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 277.086, ovvero 77.394 in meno rispetto a ieri quando erano stati 354.480. Mentre il tasso di positività è 7,3% (l’approssimazione di 7,27%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 7 sono risultati positivi; ieri era 6,7%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di meno tamponi, come ogni domenica. Dal confronto con la scorsa domenica (14 marzo), quando sono stati registrati +21.315 casi con un tasso di positività del 7,8%, sembra che lo scenario migliori un po’. «Si intravedono piccoli segnali di rallentamento dell’epidemia», dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, osservando i dati degli ultimi 3-4 giorni.

coronavirus

Di fatto, questa settimana (15-21 marzo) non si è mai arrivati a toccare i 26 mila casi giornalieri, che invece sono stati superati due volte la settimana scorsa (vedi +26.824 casi il 12 marzo e +26.062 casi il 13 marzo). Se la curva «a campana» mantiene questo andamento, è probabile che il picco sia stato superato. Si tratta di una considerazione statistica, non di una certezza. Tutto dipenderà dal rispetto delle misure nelle prossime settimane, per ottenere effetti significativi sulla curva. «Ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane», afferma il ministro della Salute Roberto Speranza.

coronavirus

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 7,7 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 2,4 milioni. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

TAMPONI 6 tamponi drive in a milano 1 tamponi drive in a milano 2 tamponi tampone rapido tamponi drive in tamponi rapidi a palermo 3 tamponi TAMPONI covid 1