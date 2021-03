BORDELLO A 5 STELLE - E’ TALE LA SPACCATURA TRA “GOVERNISTI” E FILIERA ANTI-DRAGHI CHE MOLTI SCOMMETTONO SUL FALLIMENTO DI GIUSEPPE CONTE - FALLIRÀ ANCHE PERCHÉ DI MAIO, CHE IN FONDO RIMANE UNO DI DESTRA CHE ANCORA SOGNA IL DUPLEX CON SALVINI, MIRA A CANCELLARE L’ASSE CONTE-BETTINI-ZINGARETTI. INFATTI LUIGINO NON STA MUOVENDO UN DITO PER L'IDOLO DI TRAVAGLIO. ANZI, SOTTO SOTTO, STA DANDO UNA MANO A CASALEGGIO JUNIOR - DAVANTI ALLE MACERIE, CONTE HA PAURA DI ESSERE CONFINATO IN UN CONO D’OMBRA E GIÀ È ANDATO A PIANGERE SUI BOCCOLI DI GRILLO: VUOLE UN SUO AIUTO PER...