BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 53.825 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 53.127) E 133 MORTI (IERI 156), CON 417.777 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE AL 12,9% - I POSTI LETTO NEI REPARTI ORDINARI COVID SCENDONO DI 40 UNITÀ E QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 14 IN MENO DI IERI…

Silvia Morosi per il corriere.it

Bollettino 12 marzo 2022

Sono 53.825 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 53.127). Sale così ad almeno 13.323.128 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 133 (ieri 156), per un totale di 156.782 vittime da febbraio 2020.

I tamponi e il tasso di positività

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 417.777 (ieri 425.638) con un tasso di positività che sale dal 12,5 al 12,9% (12,88%).

La situazione sanitaria

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 14 in meno (ieri -18) con 40 ingressi del giorno (ieri 35) e arrivano complessivamente a 513, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 40 unità (ieri -140), per un totale di 8.234. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 45.393 (ieri 48.481) per un totale che sale a 12.180.724. Gli attualmente positivi sono 9.143 in più (ieri +5.324) per un totale di 985.622, di cui 976.875 in isolamento domiciliare. La regione con il maggior numero di casi è di nuovo il Lazio con 6.268, seguito da Lombardia (5.501), Puglia (5.348), Sicilia (5.335) e Campania (5.189).

La campagna di vaccinazione

Sono 134.963.113 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, il 95,1% del totale di quelle consegnate pari finora a 141.928.317. È quanto emerge dal report del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle ore 06.19 di oggi. In particolare, sono state somministrate 38.096.218 dosi addizionali/richiamo («booster») all’83,13% della popolazione over 12 potenzialmente destinataria di queste somministrazioni che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Nella platea 5-11 anni, il totale di chi ha ricevuto almeno una dose è di 1.364.142, pari al 37,31% dei bambini in questa fascia di età, mentre il totale di chi ha completato il ciclo vaccinale è di 1.197.955, pari al 32,77%, e quello dei guariti al massimo da sei mesi è di 749.197, il 20,49%.

Casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia 2.390.493: +5.501 casi (ieri +5.861)

Veneto 1.376.540: +4.584 casi (ieri +4.461)

Campania 1.255.941: +5.189 casi (ieri +5.001)

Emilia-Romagna 11.212.925: +2.730 casi (ieri +2.910)

Lazio 1.130.621: +6.268 casi (ieri +6.052)

Piemonte 1.000.241: +1.902 casi (ieri +1.945)

Toscana 892.918: +4.243 casi (ieri +3.938)

Sicilia 850.813: +5.335 casi (ieri +5.497)

Puglia 782.891: +5.348 casi (ieri +4.748)

Liguria 358.050: +1.327 casi (ieri +1.209)

Marche 345.560: +1.512 casi (ieri +1.528)

Friuli-Venezia Giulia 315.737: +812 casi (ieri +7640)

Abruzzo 277.224: +1.360 casi (ieri +1.378)

Calabria 240.757: +2.470 casi (ieri +2.451)

Umbria 199.119: +1.714 casi (ieri +1.836)

P. A. Bolzano 194.587: +523 casi (ieri +661)

Sardegna 192.770: +1.807 casi (ieri +1.696)

P. A. Trento 142.439: +313 casi (ieri +294)

Basilicata 89.809: +600 casi (ieri +724)

Molise 42.174: +246 casi (ieri +264)

Valle d’Aosta 31.519: +41 casi (ieri +33)