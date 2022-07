BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 54.088 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 60.381) E 244 MORTI (IERI 199), CON 296.304 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE AL 19,2% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 143 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 6 IN MENO DI IERI - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA VENETO ED EMILIA-ROMAGNA…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 29 luglio 2022

Sono 54.088 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 60.381). Sale così ad almeno 20.952.476 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 244 (ieri 199), per un totale di 171.882 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 19.457.330 e 83.238 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 88.425). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.323.264, pari a -29.065 rispetto a ieri (-27.798 il giorno prima).

tamponi 2

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 281.658, ovvero 14.646 in meno rispetto a ieri quando erano stati 296.304 . Il tasso di positività è al 19,2% (l'approssimazione di 19,20%); ieri era 20,4%.

Al di là del consueto andamento altalenante, la curva mostra una tendenza in discesa: infatti, oggi si registrano meno nuovi contagi rispetto allo scorso venerdì (lo stesso giorno della settimana) con una percentuale inferiore (dati del 22 luglio: +71.075 casi con tasso 20,8%). Basta guardare il grafico per la curva per vedere in modo immediato il trend in riduzione.

curva contagi 29 luglio 2022

Due le regioni sopra quota 6 mila nuovi contagiati: Lombardia (+6.847 casi) e Veneto (+6.187 casi). Segue l'Emilia-Romagna con +5.820 infezioni.

Il miglioramento si osserva anche dai parametri del monitoraggio settimanale dell’Iss: l’incidenza scende a 727 casi per 100 mila abitanti (era 977 nel report precedente) e l’indice Rt calcolato sui sintomatici si riduce a 1,03 (era 1,23 la settimana prima).

ospedali covid 6

Il sistema sanitario

Diminuiscono le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -143 (ieri -183), per un totale di 10.768 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -6 (ieri -18) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 400 malati gravi, con 38 ingressi in rianimazione (ieri 49).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +6.847 casi (ieri +7.669)

Campania: +4.840 casi (ieri +5.539)

Veneto: +6.187 casi (ieri +7.422)

Lazio: +3.958 casi (ieri +4.609)

Emilia-Romagna: +5.820 casi (ieri +5.996)

Sicilia: +3.566 casi (ieri +4.096)

Puglia: +3.654 casi (ieri +4.431)

Piemonte: +3.033 casi (ieri +3.272)

Toscana: +2.711 casi (ieri +3.211)

Marche: +2.078 casi (ieri +2.233)

Liguria: +1.605 casi (ieri +1.491)

Abruzzo: +2.024 casi (ieri +2.195)

Calabria: +2.109 casi (ieri +2.201)

Friuli Venezia Giulia: +1.304 casi (ieri +1.629)

Sardegna: +1.589 casi (ieri +1.290)

Umbria: +932 casi (ieri +1.162)

P. A. Bolzano: +441 casi (ieri +479)

P. A. Trento: +461 casi (ieri +533)

Basilicata: +532 casi (ieri +553)

Molise: +297 casi (ieri +281)

Valle d’Aosta: +100 casi (ieri +89)