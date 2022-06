ELODIE POLITIK: “LA MELONI? MI DISPIACE PER LEI. VEDO UNA DONNA MOLTO ARRABBIATA. IO PURE LO SONO, MA VADO IN TERAPIA E NON LA SFOGO SUGLI ALTRI” – DOLORI E BOLLORI DELLA BEYONCE’ DEL QUARTACCIO: “A 19 ANNI HO LASCIATO ROMA PER LECCE E SONO ANDATO A CONVIVERE CON UN UOMO PIÙ GRANDE DI ME. MI PIACEVA COME SFOGLIAVA IL GIORNALE. MI SONO INNAMORATA DI UNA MOVENZA, NIENTE DI PIÙ” - "MARRACASH? ANIMALESCO. L’ESSERE CHE PIÙ MI HA AGITATO. IN QUESTO MOMENTO VERSO DI LUI PROVO…” – VIDEO