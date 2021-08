BOLLETTINIAMOCI - OGGI 6.599 NUOVI CASI E 24 MORTI, IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 2,7% (IERI 3,4%) CON 244.657 TAMPONI - IL RALLENTAMENTO DELL’EPIDEMIA È CONFERMATO DALL’INDICE RT CHE FLETTE - BRUSAFERRO DELL'ISS: "CRESCITA PIÙ LIMITATA RISPETTO ALLE SCORSE SETTIMANE" - RICOVERI: +40, TERAPIE INTENSIVE: +9 - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 70,5 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE SONO PIÙ DI 33,7 MILIONI (IL 62,55% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

il bollettino del 6 agosto

Sono 6.599 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 7.230). Sale così ad almeno 4.383.787 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 24 (ieri sono stati 27), per un totale di 128.187 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.150.915 e 2.936 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.371). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 104.685, pari a 3.639 in più rispetto a ieri (+3.826 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 244.657, ovvero 32.430 in più rispetto a ieri quando erano stati 212.227. Mentre il tasso di positività è 2,7% (l’approssimazione di 2,697%); ieri era 3,4%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Quindi il «picco settimanale» della curva si è verificato ieri. Oggi, il trend non è più in salita e lo si vede dal confronto con lo scorso venerdì (30 luglio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +6.619 casi con un tasso di positività del 2,7%: oggi infatti ci sono meno nuove infezioni del 30 luglio con la stessa percentuale.

Il rallentamento dell’epidemia è confermato dall’indice Rt che flette, attestandosi all’1,56 contro l’1,57 della settimana scorsa, mentre sale l’incidenza settimanale che passa da 58 a 68 casi per 100 mila abitanti, secondo il monitoraggio della cabina di regia. Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, parla di «crescita più limitata rispetto alle settimane precedenti», commentando il monitoraggio.

La curva dei nuovi positivi sul sito della Protezione civile

Il maggior numero di nuovi contagiati è in Sicilia: qui sono +789 i casi con tasso del 5,4% calcolato su oltre 14 mila tamponi. Seguono sempre sopra quota 700: Lazio (+762 casi, ma non si sa con quanti tamponi perché la regione non fornisce questo dato a causa dell’attacco hacker) ed Emilia-Romagna (+717 casi con tasso 2,5%).

Oltre la soglia di 600 c’è la Lombardia: +664 casi con tasso 1,67%, approssimato a 1,7% (qui il bollettino). Ad aver processato il maggior numero di test regionali della giornata è il Veneto che con quasi 47 mila analisi processate ha individuato +564 positivi (tasso 1,2%).

Il sistema sanitario

Aumentano ancora le degenze, ma meno rispetto ai giorni precedenti, quando ci sono stati incrementi a tre cifre (otre 100) in area non critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +40 (ieri +100), per un totale di 2.449 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +9 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +8), portando il totale dei malati più gravi a 277, con 32 ingressi in rianimazione (ieri 25).

Le vittime

Sono 24 le vittime nel bollino, tre meno di ieri. Nove regioni hanno zero lutti, alle quali si aggiungono le province di Trento e Bolzano: si tratta di Veneto, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Calabria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Il maggior numero di decessi è in Sicilia (9) e Campania (5). In basso il dettaglio.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 70,5 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 33,7 milioni (62,55% della popolazione over 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia 856.667: +664 casi (ieri +793) con 39.651 tamponi

Veneto 440.420: +564 casi (ieri +888) con 46.997 tamponi

Campania 433.687: +526 casi (ieri +670) con 16.222 tamponi

Emilia-Romagna 397.722: +717 casi (ieri +669) con 28.084 tamponi

Piemonte 367.057: +236 casi (ieri +259) con 23.505 tamponi

Lazio 361.776: +762 casi (ieri +544), il dato dei tamponi non è fornito

Puglia 257.188: +241 casi (ieri +243) con 13.982 tamponi

Toscana 255.717: +734 casi (ieri +765) con 15.763 tamponi

Sicilia 247.040: +789 casi (ieri +831) con 14.547 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 108.546: +104 casi (ieri +111) con 5.945 tamponi

Marche 106.503: +217 casi (ieri +197) con 2.809 tamponi

Liguria 106.108: +166 casi (ieri +169) con 7.058 tamponi

Abruzzo 76.679: +85 casi (ieri +123) con 5.943 tamponi

P. A. Bolzano 73.918: +27 casi (ieri +21) con 5.024 tamponi

Calabria 71.821: +235 casi (ieri +164) con 3.126 tamponi

Sardegna 63.937: +312 casi (ieri +522) con 5.712 tamponi

Umbria 58.997: +137 casi (ieri +147) con 5.905 tamponi

P. A. Trento 46.550: +22 casi (ieri +33) con 2.672 tamponi

Basilicata 27.647: +37 casi (ieri +63) con 934 tamponi

Molise 13.978: +16 casi (ieri +5) con 261 tamponi

Valle d’Aosta 11.829: +8 casi (ieri +13) con 517 tamponi

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.836: +1 decesso (ieri +1)

Veneto 11.645: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Campania 7.610: +5 decessi (ieri +1)

Emilia-Romagna 13.287: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Piemonte 11.701: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Lazio 8.418: +2 decessi (ieri +6)

Puglia 6.672: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Toscana 6.926: +2 decessi (ieri +3)

Sicilia 6.076: +9 decessi (ieri +5)

Friuli-Venezia Giulia 3.791: +1 decesso (non si avevano decessi dal 29 luglio)

Marche 3.040: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Liguria 4.366: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Abruzzo 2.515: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

P. A. Bolzano 1.184: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila

Calabria 1.265: nessun nuovo decesso (ieri +5)

Sardegna 1.511: +1 decesso (ieri +4)

Umbria 1.424: nessun nuovo decesso dal 10 luglio

P. A. Trento 1.363: nessun nuovo decesso dal 6 luglio

Basilicata 592: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Molise 492: nessun nuovo decesso dal 3 luglio

Valle d’Aosta 473: nessun nuovo decesso dal 14 luglio