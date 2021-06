BOLLETTINIAMOCI - OGGI 1.723 I NUOVI CASI E 52 MORTI (IERI ERANO 69) – I TAMPONI EFFETTUATI SONO STATI 212.966. IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE ALLO 0.8% E PER IL QUARTO GIORNO CONSECUTIVO RESTA SOTTO L’1% - IN TOTALE, LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO 41,1 MILIONI CON 13,8 MILIONI

Annalisa Grandi per “www.corriere.it”

Tamponi Covid

Sono 1.723 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 4.243.482il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 52 (ieri sono stati +69), per un totale di 126.976 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.954.097 e 4.500quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +5.893). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 162.409, pari a 2.830 in meno rispetto a ieri (-4.070 il giorno prima).

tamponi scuola

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 212.966, ovvero 4.644 in meno rispetto a ieri quando erano stati 217.610. Mentre il tasso di positività è 0,8%: vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 8 ne sono risultati positivi; ieri era 0,9%.

Le vittime

Diminuiscono le vittime: sono 52 le persone che hanno perso la vita contro le 69 di ieri.

vaccino alle giovani donne

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 41,1 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 13,8 milioni.

vaccino ragazzi 2

VACCINI GIOVANI VACCINI GIOVANI roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 4