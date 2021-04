BOLLETTINIAMOCI - OGGI 7.767 NUOVI CASI E 421 MORTI - AUMENTANO LE VITTIME: NEL CONTEGGIO PERÒ CI SONO NUMEROSI ANCHE I PREGRESSI, REGISTRATI IN RITARDO - OLTRE 3 MILIONI I GUARITI DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA, SALE LA PRESSIONE SUGLI OSPEDALI - PICCOLA BUONA NOTIZIA: IL RAPPORTO DI CASI/TEST SCENDE AL 6,9% DAL 10,4% DEL GIORNO PRIMA - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 11,3 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 3,5 MILIONI

Paola Caruso per www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 6 APRILE

Sono 7.767 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +10.680). Sale così ad almeno 3.686.707 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 421 (ieri sono stati +296), per un totale di 111.747 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.019.255 e 21.733 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +9.323). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 555.705, pari a -14.371 rispetto a ieri (+1.061 il giorno prima).

tamponi fai da te

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 112.962, ovvero 10.167 in più rispetto a ieri quando erano stati 102.795. Mentre il tasso di positività è 6,9% (l’approssimazione di 6,87%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 6, quasi 7, sono risultati positivi; ieri era 10,4%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. In genere, la curva inizia a salire da martedì, come è successo nelle scorse settimane. Questo oggi non si verifica per via di pochi tamponi (la media è sui 300 mila e oggi sono 112 mila). Per esempio, lo scorso martedì (30 marzo) sono stati registrati +16.017 casi con un tasso del 5,3%.

GIUSEPPE REMUZZI

Una piccola buona notizia arriva dal rapporto di casi/test che scende al 6,9% dal 10,4% del giorno prima. «Per veder calare il numero delle vittime, come sappiamo, dobbiamo aspettare perché le persone che muoiono oggi sono entrate in terapia intensiva diverse settimane fa», ha spiegato Giuseppe Remuzzi, direttore dell’istituto di ricerca farmacologiche Mario Negri Irccs, ai microfoni di Agorà, su Rai Tre.

terapie intensive

Le vittime

Aumentano le vittime in 24 ore. Attenzione: nel bollettino sono conteggiate numerose persone che hanno perso la vita nei giorni scorsi e inserite in ritardo nel sistema. Infatti, la Puglia registra 70 decessi, di cui 15 avvenuti nelle ultime 24 ore e 55 relativi agli ultimi 7 giorni, ma caricati solo oggi nel sistema.

ventilatori terapie intensive

«Sono comunque un numero molto pesante che dà il senso del dramma di questa pandemia», spiega l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Mentre la Campania ha 62 morti, di cui 41 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 nei giorni precedenti.

Il sistema sanitario

Sale la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +552 (ieri +353), per un totale di 29.337 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +6 (ieri +34), portando il totale dei malati più gravi a 3.743.

coronavirus vaccino anziani 2

La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. Infatti, i nuovi ingressi in rianimazione sono +221 (ieri +192).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 11,3 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 3,5 milioni.

